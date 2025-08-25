Ricuh partidarios Después del partido de Psim vs Persib, un autobús fue destruido e intervino la policía

Yogyakarta, Viva – De Súper liga entre Psim yogyakarta oponerse a Perseguidor Bandung en el Sultan Agungg Stadium, Bantul, domingo 24 de agosto de 2025 por la noche, terminó en el caos. Intermediario seguidores Estalló después del partido y causó que una unidad de autobuses supuestamente utilizada por un grupo de partidarios de Persib sufriera daños graves.

Varios videos que circulan en las redes sociales muestran que el autobús es el objetivo de los berrinches de masas. El vaso de autobús fue triturado, incluso vistos objetos contundentes atrapados en la parte delantera del vehículo.

Cronología de enfrentamientos

El Comisionado Jefe de Policía de Yogyakarta, Pol Aditya Surya, Dharma confirmó la existencia de disturbios que involucraban a los partidarios de PSIM y Bobotoh (partidarios de PERSIB). Se informó que los enfrentamientos ocurrieron en el área de Malioboro hasta las calles del estadio.

Varias versiones de la cronología están circulando, incluyendo:

El grupo de autobuses partidarios de PERSIB supuestamente se cruza con el grupo de partidario de PSIM en Malioboro.

Hay informes de personas que transportan armas y batidores afilados.

El choque se extendió a la carretera, desencadenó disturbios que eran difíciles de controlar.

La policía que llegó a la ubicación inmediatamente llevó a cabo seguridad y evacuó al grupo usando un vehículo táctico (Rantis) para evitar la caída de más víctimas.

Últimas condiciones

Hasta el lunes (8/25) por la mañana, la policía todavía estaba investigando los principales desencadenantes de los disturbios. La policía también apeló a los dos partidarios de los partidarios de que no difundieran la provocación o la información que no estaba clara.

«La situación se puede controlar. Todavía estamos recopilando información y asegurando quién está involucrado en este incidente», dijo el jefe de policía de Yogyakarta.

Reacción de los internautas

Este disturbio cosechó muchos aspectos destacados en las redes sociales. No pocos ciudadanos que se arrepientan del incidente. El hashtag #ricuhpsimpersib fue incluso ampliamente discutido.

Algunos internautas consideran que los partidarios deberían poder mantener el orden, especialmente cuando viajan fuera de la ciudad. Comentarios «Bertamah Well» se convirtió en una sátira difícil hacia los seguidores sin escrúpulos que se consideró que desencadenan el caos.

Este incidente agregó un oscuro récord de rivalidad de los seguidores en el fútbol indonesio. La policía prometió realizar una evaluación integral, mientras que el público esperaba que este tipo de disturbios ya no se repitiera en el futuro.