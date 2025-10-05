Ricuh en Monas! Los residentes luchan por el cupón del premio de la puerta del 80 aniversario

Yakarta, Viva -El pico del 80 aniversario TNI En Monas, el centro de Yakarta, el domingo 5 de octubre de 2025, estuvo marcado por un incidente caótico. Miles de residentes que han empacado el área desde la mañana parecían luchar por los cupones Apretar la puerta distribuido por el comité en varios puntos.

Observaciones de Viva en el lugar, desde 06.00 WIB, los residentes comenzaron a hacer cola alrededor de la etapa de entretenimiento y las carpas del comité. Pero cuando los cupones de la lotería comenzaron a distribuirse, la atmósfera cambió el caos. La masa que en auge inmediatamente revocó los cupones hasta que se empujaron.

Algunos residentes resbalaron y cayeron, incluidos niños y ancianos que participaron en la larga línea. Los oficiales de TNI junto con el comité estaban abrumados por regular la situación porque el número de visitantes que llegaron superó la capacidad del área de distribución.



Los residentes se apiñaron en la entrada del área de Monas para animar el 80 aniversario del TNI

Para obtener información, el cupón se utiliza para premios espectaculares, que incluyen:

200 unidades de motos

50 refrigeradores

50 Televisión LED

El entusiasmo de los residentes era muy alto porque todos los premios se distribuyeron sin cargo. El oficial de seguridad finalmente endureció la cola y trasladó la ubicación de la distribución del cupón a un área más ordenada.

Un residente de Cakung, East Yakarta, Amad, admitió que deliberadamente vino desde la mañana con su esposa e hijos para obtener un cupón de premio de puerta.

«Ojalá podamos, cualquier cosa. Motorbras de tipo compatible», dijo.

La multitud en Monas se ha sentido desde las 05.30 Wib. El punto más poblado es en la puerta de la cruz de Monas cerca de la estación de Gambir, donde miles de residentes hacen cola para entrar por el examen de la puerta de seguridad (Secdoor).

Sin embargo, debido a que el número de visitantes continúa creciendo, empujarse mutuamente es inevitable. Se ve a los niños llorando de miedo, mientras que los padres intentan levantar a sus hijos para no ser pellizcados entre la multitud.