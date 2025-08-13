Ricuh En la oficina del Regente de Pati, la policía atrapa a docenas de provocadores

TambiénVIVA – Un total de 11 personas fueron aseguradas por la policía. Fueron asegurados porque fueron sospechosos provocador En la demostración de la acusación Regente También Sudeo.

«Aproximadamente 11 hacemos la recopilación de datos que verificamos con los interesados», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional Central de Java, el Comisionado Senior de la Policía de Artanto, el miércoles 13 de agosto de 2025.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Central, Kombes Pol Artanto Foto : Teguh Joko Sutrisno/TVone

La policía dijo que otros grupos supuestamente hicieron que terminara una manifestación en el caos. Otro grupo que sacude una manifestación que originalmente fue pacífica se volvió caótica. Pero, no detalló las masas de dónde.

«Otros grupos se infiltraron en la atmósfera dañada de los provocadores. Hacemos la seguridad de los provocadores y estamos siendo examinados por la investigación criminal de la policía regional de Java Central», dijo.

Para tener en cuenta, la manifestación frente a la oficina del Regente Pati el miércoles 13 de agosto de 2025 fue coloreada por el caos. El incidente ocurrió cuando las masas de la Alianza de la Comunidad Unida Pati instaron al Regente de Sudewo a salir a conocerlos.

Las masas que estaban molestas tratando de no haber sido visitadas por el Regente de Sudewo, empujaron a la oficina del Regente para romper las puertas que las autoridades estaban estrechamente vigiladas.

Anteriormente, Husen, el orador de acción de los residentes, instó al regente de Pati Sudewo a ser depuesto de su posición porque se consideraba arrogante. Invitó a los manifestantes a exigir la eliminación del Regente Pati hasta la noche.

Sin embargo, también se pidió a los manifestantes que fueran ordenados y no tomaron acciones anarquistas. «Demuestre que los residentes de Pati son educados y morales, aman la paz y no los arrogantes», dijo.