Ricuh Demo en Pati, según los informes, los periodistas murieron aparentemente todavía vivos y tratados en el hospital

Pati, vivo -Chaos coloreando la demostración de miles de residentes en Pati Square, Central Java, miércoles (13/08/2025). La acción que inicialmente tuvo lugar cambió pacíficamente cuando las masas intentaron entrar en la oficina del regente y la oficina de DPRD. Los oficiales de policía de la policía de Pati y la policía regional central de Java entraron en conflicto con un bloqueo ajustado.

Leer también: Elevar a las Naciones Unidas en un 250 por ciento y desafiar a los residentes de la manifestación, esta es la cifra del regente de Pati Sudewo





La demostración del impulso del regente de Pati Sudewo de renunciar Foto : Entre/akhmad nazaruddin lathif

La situación se estaba calentando cuando varios manifestantes arrojaron una botella de agua potable hacia la oficina del regente. Las autoridades también dispersan a las masas con disparos de gas lacrimógeno. El pánico ocurrió, los residentes corrían mientras se cubrían la nariz y los ojos debido al dolor de dolor.

Leer también: El Secretario de Estado dijo que la preparación del 80 aniversario había alcanzado el 70 por ciento



En medio de ese caos, la imponente noticias distribuía que un reportero de Tuturpedia.com, Lilik Yuliantoro, murió mientras cubría el caos. Esta información se extiende rápidamente en las redes sociales, lo que provoca las preocupaciones de varias partes.

Sin embargo, el editor de Tuturpedia inmediatamente enderezó la información. A través de una cuenta oficial en Facebook, se aseguraron de que Lilik hubiera sido víctima del impacto del gas lacrimógeno, pero su condición sobrevivió y estaba recibiendo tratamiento en el Hospital Regional Suwondo Pati.

Leer también: Giias 2025 Jack of Byd y Denza Sales



«La última noticia que recibimos, Lilik Yuliantoro ha estado en tratamiento médico en el Hospital Regional Suwondo Pati. Lilik está actualmente en una condición consciente, pero todavía está débil debido a los efectos de los gases lacrimógenos. Algunas noticias circulan informes de que Lilik murió hasta ahora podemos estar seguros de Hoaks.

Las noticias similares también fueron transmitidas por el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional Central de Java, el comisionado principal Pol Artanto. Se aseguró de que la condición de Lilik hubiera mejorado ahora.

«Alhamdulillah, la persona en cuestión se ha recuperado saludable … no le faltaba aliento», dijo a través del mensaje de texto.

La manifestación en PATI se conoce como una de las más grandes en los últimos meses. Exigieron que el regente renuncie porque recaudó a las Naciones Unidas 250 por ciento. (Teguh Joko Sutrisno/TVone/Semarang)