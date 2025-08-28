Rico interés en el cliente Comprar productos de seguros de vida tradicionales altos

Yakarta, Viva – Compañía de seguros de Singapur, Gran esteha emitido un producto de ‘gran garantía heredada’ en marzo de 2025.

En cinco meses desde que se lanzó, este producto registró la adquisición de una prima de Rp14 mil millones y el valor de la cobertura alcanzó más de RP173 mil millones.

Great Eastern Life Indonesia Director de marketing Roy Hendrata Gozalie enfatizó segmentos de orientación afluente o clientes ricos.

Este es un paso de la empresa para capturar la tendencia de sus intereses al producto. seguro de vida tradicional.

«Los productos de seguros tradicionales siguen siendo sostenibles (duraderos) de los últimos 2 años. Vemos que la cantidad de productos (seguro tradicional) tiene una mayor demanda», dijo en Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

Esto está en línea con los datos de la Asociación de Seguros de Vida de Indonesia (AAJI), donde el ingreso de primas de seguros de vida tradicionales aumenta más que unidades de enlace.

Los ingresos de prima de seguro de vida tradicional se registran en RP55.2 billones a partir de junio de 2025 o un aumento del 6.5 por ciento anual (YOY). Mientras tanto, las primas de seguros de Unitlink se registraron en RP32.4 billones, o contrajeron un 11,7 por ciento interanual.

Este producto viene en respuesta al riesgo de inflación y incertidumbre económica que puede erosionar el valor de herencia, con características superiores como:

• El dinero de la cobertura ha aumentado al 204 por ciento desde el sexto año de la política.

• Los beneficios de las enfermedades terminales hasta el 50 por ciento de los beneficios de la muerte (MAX RP3 mil millones) se pagan anteriormente para apoyar a la familia durante el período crítico.

• Los beneficios finales del seguro se aseguran de que la herencia permanezca intacta si el cliente vive hasta el final del período de protección.

• Opciones de pago de primas flexibles, a saber, solteros, 3 años o 5 años, con un período de protección hasta los 100 años.

Anteriormente, Great Eastern atacó a los segmentos de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) para ofrecer productos de seguro general (seguro general), ‘seguro de todos los riesgos industriales’, en Indonesia. Esto se debe a que el número de MIPYME que alcanzaron los 66 millones a partir de mayo de 2025, de los cuales el 30 por ciento es un pequeño negocio comercial.