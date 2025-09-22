Ricky Pearsall de 49ers recibe un mensaje contundente después de la semana 3 Ganar

El San Francisco 49ers han sido afectados con lesiones al grupo de receptor abierto que se dirigen hacia y tres juegos para comenzar la temporada 2025 de la NFL. Sin embargo, con los jugadores desaparecidos, Ricky Pearsall se le permite Pase y conviértete en un objetivo confiable.

Pearsall registró 400 yardas de recepción la temporada pasada en 11 juegos para los 49ers, por Referencia de fútbol profesional. No obstante, el jugador de 25 años está cerca de alcanzar esa marca en el año 2. Ha registrado más de 100 yardas de recepción en dos de los tres juegos que ha jugado esta temporada. Además, su mejor actuación llegó en la victoria de 16-15 sobre el Cardenales de Arizona el domingo en el estadio de Levi.

Contra Arizona, Pearsall registró ocho recepciones para 114 yardas de recepción. Un jugador que quedó impresionado con la actuación del receptor fue el veterano Kendrick Bourne.

«Oh, Dios mío, hombre, es impresionante», dijo Bourne después del juego (H/T Knbr). “Solo entrando, la energía era tan conectiva entre nosotros, solo bailando y disfrutando unos de otros.

«Hicimos un apretón de manos muy rápido. Estoy orgulloso de él. Le dije que su condicionamiento, su resistencia, es de primer nivel. Si puede jugar así, va a tener una gran carrera. Se le pagará mucho dinero».

Ricky Pearsall se ha convertido en el chico de referencia para 49ers

De las ocho capturas de Pearsall hechas para los 49ers, el más impactante llegó en el último cuarto. Pearsall obtuvo una liberación limpia de la línea en un cuarto y 2 crucial de la línea de 40 yardas de los Cardenales y obtuvo un pase de 34 yardas del mariscal de campo Mac Jones, configurando el touchdown de Kyle Juszczyk.

El producto de la Universidad de Florida se ha convertido en el objetivo principal del equipo. Jones lanzó a Pearsall un récord de una carrera 11 veces, a solo cuatro menos que Christian McCaffrey, quien se desempeñó como la red de seguridad en la mayoría de las obras de pases.

«Siempre pienso que vamos a ganar», dijo Pearsall cuando se le preguntó sobre la mentalidad de los 49ers que se dirigen a su impulso ganador del juego (H/T NBC Sports Bay Area y California). «Cuando obtuvimos la pelota y Tenemos Quedan dos minutos y conducimos por el campo, tengo toda la confianza en el mundo en Mac y completo ofensiva para ir allí y ganar el juego para nosotros.

«Realmente muestra qué tipo de equipo tenemos que poder pasar por la adversidad durante todo el juego y la ofensiva puede poner puntos al final para ganar el juego».

Ricky Pearsall busca cumplir con el estado de primera ronda

San Francisco eligió Pearsall con la selección general 31 en el Draft de la NFL 2024, y para él, el domingo fue simplemente otro paso en su crecimiento profesional. Cada juego en juegos y cada representante de práctica ayuda al receptor abierto a convertirse en el jugador que los 49ers esperaban que se convirtiera.

«Estoy construyendo cada vez más confianza cuanto más estoy jugando, más practicaré y obtengo representantes en la ofensiva; tengo mucha confianza», dijo Pearsall. «Estoy súper bendecido y feliz de estar en esto situación Estoy, especialmente teniendo en cuenta el situación que yo Tuve que pasar el año pasado.

«Hay muchas cosas para ser felices y entusiasmados con cada día. Me despierto y me lo recuerdo todos los días. Hay mucho por lo que estar agradecido».