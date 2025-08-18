Ricky Martin recibirá el primer premio Latin Icon en MTV VMA

Ricky Martin hará MTV VMA Historia que se convierte en el primer artista en recibir el premio anual del icono latino del espectáculo. Veintiséis años después de que se convirtiera en el primer artista latino masculino en ganar el mejor video pop y ganó la mayor cantidad de premios de la noche en el show, Martin volverá a subir al escenario para actuar y aceptar su premio.

El artista ganador de Grammy y GRAMMY multi-grammy interpretó «Livin ‘La Vida Loca» para los VMA al mismo año que fue nominado para el video del año en el 1999 MTV Video Music Awardshaciendo de Martin el primer artista latino en la historia en recibir una nominación en esta categoría. Ganó un total de cinco premios en la ceremonia.

Martin ha grabado música que abarca latín pop, dance, reggaeton, salsa y otros géneros. Nacido en San Juan, Martin comenzó a aparecer en comerciales de televisión a los nueve años y comenzó su carrera musical como miembro de la banda de chicos puertorriqueños Menudo.

La ceremonia 2025 se emitirá en vivo el 7 de septiembre de CBS. Lady Gaga es el favorito para los premios, ya que el cantante acumuló 12 asentimientos principales en nominaciones. Las docenas de nominaciones de Gaga son seguidas por 11 para Bruno Marte10 para Kendrick Lamar, ocho cada uno para Sabrina Carpenter y Rose, y siete cada uno para Ariana Grande y The Weeknd.

El espectáculo se transmitirá en vivo en todas las zonas horarias el 7 de septiembre, comenzando a las 8 pm ET/5 pt. Es el segundo año consecutivo que la transmisión se transmite desde UBS Arena de Nueva York.