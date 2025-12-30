Ricky Gervais eliminó la broma de Jason Momoa Dick de los Globos de Oro

Ricky Gervais ha acogido el Globos de Oro cinco veces, haciendo sudar a Hollywood con su enfoque implacable de los chistes que se burlan del mundo del espectáculo.

En su nuevo especial de comedia de Netflix, “Mortality”, que se estrenó el martes, el comediante revela que, si bien la ceremonia de premiación nunca rechazó nada de su material, en realidad él mismo hizo un chiste. Luego procedió a compartirlo cerca del final de su especial.

«Dije antes que los Globos de Oro nunca me habían detenido una broma, y ​​eso es absolutamente cierto», dijo Gervais. «Pero acabo de recordar el chiste que detuve mí mismoPorque lo reprimí un poco y creo que estaba siendo demasiado cauteloso. Quiero compartirlo contigo. Así que tengo la oportunidad de presentar Jason Momoa. Entonces pensé que el meta chiste sería mostrar mi hipocresía y mi cobardía. Estoy bien para criticar a los actores. ¿Quién les tiene miedo a los actores? – pero cuando se trata de un tipo grande, cierto, no soy tan valiente.

«Así que iba a decir: ‘No tengo nada malo que decir sobre nuestro próximo presentador, porque tiene una polla como el brazo de un bebé’, ¿verdad?». continuó. “Y le dije a mi compañero que iba a hacer eso, y mi compañero me dijo: ‘¿Crees que la gente pensará que eso es racista?’ Yo estaba como, ‘¿Por qué es racista?’ «Bueno, porque es una persona de color». Y dije: ‘No, no tiene nada que ver con eso’. Tiene que ver con el hecho de que es tan grande que probablemente tendría una polla como el brazo de un bebé, ¿verdad? Entonces no lo hice. Y tuve un gran seguimiento, así que les contaré todo. Esto es todo. Lo que iba a hacer: salir y decir: ‘No tengo nada malo que decir sobre nuestro próximo presentador, porque tiene una polla como el brazo de un bebé, a diferencia de Peter Dinklageque tiene un brazo como la polla de un bebé’”.

Nikki Glaser será la anfitriona de los Globos de Oro de este año por segunda vez consecutiva. La ceremonia tendrá lugar el 11 de enero.

Variedad La empresa matriz PMC es propietaria de Dick Clark Prods. en una empresa conjunta con Eldridge.