Rick Moranis termina actuando de jubilación, Keke Palmer, más

Rick Moranis Regresa a una galaxia muy, muy, muy, muy lejos.

El actor está terminando oficialmente su pausa de décadas de la actuación de acción en vivo para «Spaceballs 2«Una secuela de la parodia de ciencia ficción de 1987» Spaceballs «. Está repitiendo su papel como Casco de Lord Dark junto a Bill Pullman como Lone Starr, Mel Brooks como el Yoda-Esque siendo yogurt, Daphne Zuniga como princesa Vespa y George Wyner como coronel Sandurz.

Amazon MGM ha confirmado el elenco completo ahora que la producción está en marcha. El estudio también compartió una foto detrás de escena de las estrellas, escritores y director en una mesa leída. «Spaceballs 2» tiene como objetivo aterrizar en los cines en 2027.

Muchas de las estrellas y creatividades en «Spaceballs 2» Brook Rushton

Josh Greenbaum, conocido por «Barb and Star Go To Vista del Mar» y «Will & Harper», dirige desde un guión de Gad, Benji Samit y Dan Hernández. El título completo de la película y la descripción de la trama no se han confirmado, pero Amazon MGM escribió descaradamente en el comunicado de prensa oficial que «se rumorea que el título es el nombre de la película, y los detalles de la trama se describen como información sobre lo que sucede en la historia». Una logline anterior, que también usa el humor al estilo de Brooks, describió la película como una «secuela no previa al requisito, la parte segunda, pero con la película de expansión de franquicias de elementos de reinicio». Al igual que el original, se espera que la secuela riff sobre franquicias populares de ciencia ficción como «Star Wars», «Star Trek» y «Alien».

Moranis es mejor conocido por comedias como «Ghostbusters», «Little Shop of Horrors» y «Cariño, encogí a los niños». Se tomó un largo descanso de actuar después de que su esposa, Ann Belsky, murió de cáncer en 1991. Moranis tenía planes de regresar a la pantalla en 2020 para otra secuela de «Honey, encogí a los niños», pero la proyección se puso indefinidamente en espera debido a Covid. Aunque ha expresado personajes desde entonces, Moranis no ha aparecido en el cine desde «Honey, nos encogemos de 1997.

Brooks, de 99 años, es la leyenda de la comedia detrás de clásicos como «The Producers», «Blazing Saddles», «Young Frankenstein» e «Historia del mundo: Parte 1.» Dirigió y coescribió las «bolas espaciales» originales y servirá como productor de la secuela. Imagine el Brian Grazer de Entertainment, Ron Howard y Jeb Brody, también producirán junto a Gad, Greenbaum y Kevin Salter. Adam Merims, Samit y Hernández producirán productores ejecutivos.