Rick Davies de SuperTramp, que cantó ‘Bloody bien bien’, muere

Rick DaviesUno de los dos cofundadores, líderes y principales compositores de la banda británica Supertrampque evolucionó de un grupo de roca progresiva a un inesperado conjunto de gráficos con el álbum «Breakfast in America», murió después de una larga batalla contra el cáncer, confirmó la banda en un comunicado. Tenía 81

Davies, quien escribió y cantó tales golpes de Supertramp como «Goodbye Stranger» y «Bloody Well Right», tuvo una voz más profunda y menos distintiva que su antiguo compañero, Roger Hodgson, quien escribió y cantó el mayor éxito de la banda, «La canción lógica». Sin embargo, fue él quien continuó la banda después de que Hodgson se separó en 1983 sobre una variedad de disputas, que comenzó con diferencias creativas, pero creció para incluir regalías de composición y otros asuntos que continuaron en la corte tan recientemente como el mes pasado.

«La asociación de SuperTramp es muy triste al anunciar la muerte del fundador de SuperTramp, Rick Davies, después de una larga enfermedad», dice el comunicado. «Rick falleció en su casa en Long Island el 5 de septiembre. Tuvimos el privilegio de conocerlo y jugar con él durante más de cincuenta años. Ofrecemos nuestras sinceras condolencias a Sue Davies».

Davies nació en Swindon, Inglaterra en 1944 y se obsesionó con la música a una edad temprana, primero como baterista y más tarde como tecladista. Una de sus primeras bandas, Rick’s Blues, presentó al futuro cantante «Alone Again, Naturally» Gilbert O’Sullivan en la batería, quien luego reconoció a Davies como un mentor clave. Después de actuar con una serie de bandas, en 1969 decidió interpretar una nueva, y Hodgson fue uno de los músicos que respondió a su anuncio. A pesar de las diferencias dramáticas en sus voces y antecedentes, se gelificaron musicalmente y, después de un breve período de ser llamado papá, se renombraron Supertramp en enero de 1970.

La banda firmó con A&M y creció en popularidad con cada álbum, haciendo su primer avance con el álbum «Crime of the Century», impulsado por el sencillo de Davies «Bloody Well Right». Su éxito y perfil crecieron con cada álbum sucesivo, incluido «In The Quietest Moments» de 1977, que contó con el éxito de Hodgson «Give A Little Bit», hasta que se abrieron muy bien con el álbum «Breakfast in America», lanzado en la primavera de 1979.

«La canción lógica» puede haber sido escrita y cantada por Hodgson, pero fue impulsado por el destacado piano eléctrico de Davies; También escribió el estribillo en el último coro de la canción. Su canción «Goodbye Stranger» fue el segundo sencillo del álbum, y SuperTramp de repente fue una banda globalmente popular.

Sin embargo, no sostuvieron ese éxito, y Hodgson se fue después de caer con los miembros de la banda en 1983, después del séptimo álbum de la banda, «… Famásico Last Words …» Davies continuó la banda por cuatro álbumes más, siendo la última «Loca Motion» de 2002, y continuó actuando tan recientemente como 2022, aunque a menudo bajo el nombre de Ricky y los Rockets. Fue diagnosticado con mieloma múltiple en 2015.