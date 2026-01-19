Richie Incognito hace un respaldo sorprendente para el trabajo de Raiders HC

En una temporada baja llena de movimientos sin precedentes entre los entrenadores en jefe, acaba de caer otra gran ficha de dominó. Los Buffalo Bills decidieron despedir al veterano entrenador en jefe Sean McDermott después de su derrota en la postemporada ante los Broncos de Denver.

En nueve temporadas, los Bills sólo se perdieron los playoffs una vez bajo la dirección de McDermott y han ganado 10 o más juegos en siete temporadas consecutivas. Sin embargo, su récord de 8-8 en los playoffs finalmente lo llevó a su perdición.

El Asaltantes de Las Vegas Son un equipo que lleva sólo dos temporadas ganadoras desde 2002. La franquicia haría mucho para conseguir algún tipo de estabilidad en el campo. El equipo ya está inmerso en la búsqueda de un entrenador en jefe, pero la disponibilidad de McDermott podría cambiar la forma de pensar.

Aunque la falta de éxito en los playoffs es alarmante, un récord de 98-50 como entrenador en jefe es lo mejor que se puede encontrar en la temporada regular. El ex liniero ofensivo de los Raiders, Richie Incognito, jugó con McDermott cuando estuvo con los Bills durante la temporada 2017, por lo que conoce bien al entrenador. Él cree que Las Vegas debería contratarlo.

«Los Raiders deben analizar seriamente a Sean McDermott». Incógnito escribió en X. «Líder probado. Ganador constante. Constructor de cultura. Ese es el tipo de estabilidad que Las Vegas necesita».

John Spytek trabajó con McDermott en Eagles

Puede que McDermott no sea un nombre emocionante para los fanáticos de los Raiders debido a su enfoque de la vieja escuela y su experiencia defensiva, pero muy bien podría estar en la mezcla. Vale la pena señalar que el gerente general John Spytek trabajó como cazatalentos para el Águilas de Filadelfia durante cinco años cuando McDermott estaba con la franquicia.

No está claro si los dos tienen algún tipo de relación, pero es difícil imaginar que no hayan tenido algún tipo de interacción después de haber trabajado juntos durante tanto tiempo. McDermott era un miembro muy respetado de la organización de los Eagles antes de conseguir el puesto de los Bills.

Spytek podía valorar muy bien su capacidad como entrenador. Ahora queda por ver qué quiere hacer la próxima temporada. Podría querer tomarse un año libre, de la misma manera que Mike Tomlin. También podría querer volver a cosas como John Harbaugh con el Gigantes de Nueva York. Será interesante ver cómo se desarrolla su situación.

¿Es McDermott lo que necesitan los Raiders en HC?

Puede que no haya un entrenador que haya llegado a los playoffs en ocho de nueve temporadas y que reciba menos publicidad que McDermott. El hecho de que haya tenido jose alen ya que su mariscal de campo ha acaparado la mayor parte de la conversación sobre los Bills.

Sin embargo, Buffalo se había perdido los playoffs durante 17 temporadas consecutivas antes de que McDermott los convirtiera en un equipo de playoffs en su primer año. Eso fue antes de que Allen estuviera siquiera en el NFL.

McDermott ha demostrado que puede transformar una franquicia, que es lo que necesitan los Raiders. En ese sentido, debería ser muy considerado para el puesto. Al mismo tiempo, el equipo podría preferir tener un entrenador en jefe con mentalidad ofensiva para ayudar a desarrollar a un mariscal de campo novato. McDermott jugó un papel importante en el desarrollo de Allen, pero también es un talento generacional. Queda por ver si todavía puede tener ese tipo de éxito con un mariscal de campo que no tiene un conjunto de habilidades tan poco común.