Richard Sherman da una fuerte opinión mientras los Seahawks vencen a los Falcons

El Halcones Marinos de Seattle dominó el Halcones de Atlanta 37-9 el 7 de diciembre en el Estadio Mercedes-Benz. Además, fue otra excelente actuación de la defensiva de los Seahawks lo que permitió al equipo llegar a 10-3 en la temporada.

La ofensiva de Atlanta tuvo una tarde miserable ya que la defensa de Seattle los mantuvo a 1 de 13 en terceras oportunidades mientras eliminaba a Kirk Cousins ​​​​dos veces. Además, Seattle tener Sólo cedió nueve puntos en dos juegos, por lo que la unidad defensiva está avanzando a buen ritmo mientras luchan por el título de la NFC Oeste.

No obstante, si bien el equipo podría tener el ojo puesto en superar al Rams de Los Ángeles y 49ers de San Francisco Para la división, el ex esquinero de los Seahawks, Richard Sherman, cree que este equipo debería poner la mira en un premio mayor.

“Este juego [against the Falcons] es un gran ejemplo de por qué los Seahawks son considerados los favoritos de la NFC en este momento”. Sherman escribió en X el 7 de diciembre. «¡Están completos! Cuando la ofensiva tiene problemas, la defensa y los equipos especiales dan un paso al frente y hacen jugadas hasta que se dan cuenta. Enorme pérdida de balón forzada por la defensa después del TD de [Rashid] Shahid”.

Halcones Marinos Nick Emmanwori presenta un juego increíble

Uno de los aspectos más destacados de esta victoria sobre el Halcones fue el profundo novato Nick Emmanwori. Emmanwori ya estaba llamando la atención en su temporada de novato, pero su actuación en la Semana 14 podría haber marcado la cima de su joven carrera hasta el momento.

La selección de segunda ronda mostró su atletismo en una exhibición notable, incluido un gol de campo bloqueado. Al final de la primera mitad, atravesó un hueco y saltó al backfield para derribar al corredor Tyler Allgeier y perder.

Además, en el tercer cuarto, Emmanwori registró la primera intercepción de su carrera, lanzándose para atrapar un pase desviado de su compañero Devon Witherspoon.

«Ese fue el primero, simplemente tener un impacto en los equipos especiales y en la defensa». Emmanwori dijo a los periodistas después del juego.. «Esa fue la primera vez que tuve un juego con todo ese tipo de jugadas… Las últimas dos semanas, estuve cerca de bloquear un gol de campo en cada juego. Así que mi entrenador de equipos especiales y yo hemos estado trabajando en una nueva práctica: mi inicio y simplemente tratando de encontrar el mejor enfoque».

La defensa de los Seahawks recibe elogios por su desempeño contra los Falcons

Stacy Rost de Seattle Sports no se contuvo en sus elogios a la defensiva de los Seahawks por las tres pérdidas de balón que generó la unidad y por mantener a la estrella de los Falcons, Bijan Robinson, en sólo 86 yardas terrestres.

“Hablando de esa defensa, podrías decir algo como, ‘no siempre puedes contar con tu defensa para mantenerte en los juegos’, y eso sería relevante… para un equipo cuya defensa no ha sido una de las mejores de la liga de principio a fin, Rost escribió en una columna posterior al juego.. “Seattle abrumó a una ofensiva de los Falcons en dificultades el domingo, forzando tres pérdidas de balón y manteniendo a raya a Bijan Robinson.

«Han permitido nueve puntos en dos juegos. Y vieron el regreso de dos veteranos clave, Julian Love y Jarran Reed… Nos acercamos a la Semana 15. Los Seahawks saben quiénes no son. Pero lo más importante, saben quiénes son. Y ahora mismo, eso es un problema para el resto de la liga».