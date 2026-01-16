Richard Sherman da palabras contundentes a los Seahawks antes del juego de los 49ers

El Halcones Marinos de Seattle enfrentará el 49ers de San Franciscoun equipo que los conoce por dentro y por fuera, en la ronda divisional, con un boleto al juego por el título de la NFC en juego. No obstante, antes de este partido de playoffs, los Seahawks están recibiendo un mensaje contundente de un exjugador.

Ex estrella de los Seahawks Richard Sherman ofreció a su antiguo equipo un pequeño consejo antes de enfrentar a los 49ers, quienes vinieron de atrás para vencer a los Águilas de Filadelfia en el camino a pesar de perder George Kittle a una lesión del tendón de Aquiles.

“Si no son capaces de ejecutar el balón tan bien como lo hicieron en la primera mitad, Sam Darnold Va a tener que empujar el balón campo abajo”. dijo Sherman en un video del 15 de enero de “The Richard Sherman Podcast”.

“[Jaxon Smith-Njigba] Ha estado magnífico en el campo. Pero por alguna razón, creo que tendrán que realizar más tiros en este juego. Nuevamente, cuando sientes que tienes ese manto de seguridad de una gran defensa, te permite más libertad.

«Yo creo Lo que Sam Darnold va a sentir es que, ‘Oye, puedo ser un poco más agresivo con el fútbol en este juego’, y saber que, ‘Oye, tenemos una de las mejores defensas de la Liga Nacional de Fútbol que me respalda’. Aparte de algunas series en ese juego, esta ofensiva de los 49ers de San Francisco no demostró que pudieran resolver esta defensa”.

Sam Darnold podría marcar la diferencia

Además, si los Seahawks y los 49ers se encuentran en una contienda reñida, Sherman cree que será Sam Darnold quien marque la diferencia. En el juego de la Semana 18, Darnold hizo pases oportunos contra los Niners, pero con tanto en juego en este juego, es posible que necesite hacer más.

«Si de alguna manera los San Francisco 49ers salen adelante en este juego, creo que la presión aumentará y el nivel se disparará muy rápidamente. Creo que este podría ser un gran momento para que Sam Darnold demuestre quién es, para ser el gran mariscal de campo que esta franquicia cree que puede ser. Va a ser un juego realmente divertido».

Darnold tiene un índice de pasador de 92,9 con 348 yardas en los dos encuentros contra los 49ers esta temporada. para StatMuse. El mariscal de campo de los Seahawks no ha lanzado para touchdown contra San Francisco, por lo que es posible que eso deba cambiar en el enfrentamiento divisional.

Mike Macdonald de los Seahawks sobre enfrentarse a los 49ers por tercera vez

Sin embargo, después de que todo estuvo dicho y hecho, es la Ronda 3 con los 49ers. El 11 de enero, el entrenador en jefe de los Seahawks, Mike Macdonald, apareció en el NFL en NBC y compartió su opinión sobre jugar contra los 49ers por tercera vez esta temporada.

«Son un gran equipo» Macdonald le dijo a Maria Taylor de NBC Sports en FaceTime. «Tenemos que jugar un gran fútbol situacional. Son muy buenos en tercera oportunidad en ambos lados. Los equipos especiales, como la posición inicial en el campo, fueron una gran parte del último juego. Así que hicimos un gran trabajo cuidando el balón en la ofensiva. Lo atacamos en la defensa. Tenemos que poder hacer eso en Lumen».