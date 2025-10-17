Richard Linklater molestó a Ethan Hawke sobre la transformación de la Luna Azul

Para lograr que Ethan Hawke se transforme en el compositor Lorenz Hart en “luna azul» Richard Linklater Tuve que convertirme en un “director molesto”.

Durante una conversación en el Festival de Cine de Londres BFI el viernes, Linklater habló sobre la impresionante actuación de Hawke en la película, en la que aparece irreconocible con un combover, dientes postizos y 10 pulgadas más bajo.

«Fue todo un desafío. Era como si Ethan tuviera que transformarse», dijo Linklater. «Mide cinco pies de altura, es calvo con el combover, simplemente todo en él tuvo que cambiar. Lo llamé como una especie de borrado de Ethan».

Debido a que “cada gesto de Ethan” tenía que “desaparecer”, Linklater dijo que se sentía convertido en un “director molesto”, hasta el punto que Hawke, su colaborador frecuente durante tres décadas y que ha protagonizado nueve de sus películas, se molestó.

«Quiero decir, dijo que si no me conociera tan bien y no supiera que estaba ahí para él, me habría golpeado», dijo Linklater riendo. «Le estaba quitando todos sus gestos súper masculinos, su confianza, todo tenía que desaparecer. Pensé: ‘Sí, eso es demasiado seguro de ti mismo'». Fue reduccionista. Por lo general, estás construyendo algo. Comienzas con las ideas y quiénes son y vas agregando de una manera excelente. Esto fue quitarlo todo y creer en la herida abierta de un hombre”.

El director nominado al Oscar estrenó este año dos películas aclamadas por la crítica: “Blue Moon” y “Nouvelle Vague”, su tributo al movimiento francés New Wave, y ambas se proyectaron en el Festival de Cine de Londres.

Amado por su interpretación de temas como el paso del tiempo y los suburbios, Linklater es mejor conocido por dirigir la trilogía «Before» protagonizada por Hawke y Julie Delpy, así como la película sobre la mayoría de edad «Dazed and Confused» y la comedia de Jack Black «School of Rock». Su película de 2014, “Boyhood”, para la que filmó al mismo grupo de actores durante 11 años, recibió seis nominaciones al Oscar, incluidas mejor película y director, y finalmente ganó el premio a actriz de reparto para Patricia Arquette. Otros créditos notables incluyen “Fast Food Nation” (2006), “Where’d You Go, Bernadette” (2019) protagonizada por Cate Blanchett y “Hit Man” de 2023 con Glen Powell.

Actualmente está abordando su proyecto relacionado con más tiempo hasta el momento con una adaptación cinematográfica del musical de Stephen Sondheim «Merrily We Roll Along», protagonizada por Paul Mescal, Ben Platt y Beanie Feldstein, que se filmará al menos hasta 2040.