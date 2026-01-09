Richard Lee se convierte en sospechoso pero no detenido, Deddy Corbuzier habla sobre la impunidad

Jacarta – Caso judicial que involucra a un médico y una figura pública. Richard Lee ha vuelto a llamar la atención del público. El doctor Richard Lee respondió a la citación de los investigadores de la policía de Metro Jaya el miércoles 7 de enero de 2026, después de haber sido nombrado sospechoso en un caso de presuntas violaciones de la protección del consumidor.

La determinación de su estatus legal de repente se convirtió en el centro de atención porque, aunque era sospechoso, el Dr. Richard Lee no fue detenido por la policía. ¡Vamos, desplázate más!

Según la información que circula, la decisión de no detener al Dr. Richard Lee se tomó considerando la actitud cooperativa mostrada durante el proceso de examen.

Aparte de eso, el examen que comenzó a las 14:00 horas tuvo que suspenderse alrededor de las 22:00 horas debido al estado de salud del médico en cuestión. Esta fue una de las razones por las que los investigadores no continuaron con las investigaciones ese día.

De hecho, legalmente, el Dr. Richard Lee fue acusado del artículo 435 en relación con el artículo 138, párrafo 2, de la Ley Número 17 de 2023 sobre Salud, que conlleva una pena máxima de prisión de 12 años.

Si nos remitimos a las disposiciones objetivas del Código de Procedimiento Penal, los sospechosos que se enfrentan a una pena de cinco años de prisión o más pueden ser detenidos. Esta situación ha desatado una polémica en la sociedad.

Detective Doctor o lo que se conoce como doctoradocomo parte denunciante en este caso, expresó abiertamente su decepción.

Esta decepción surgió aún más después de enterarse de que el Dr. Richard Lee no había sido arrestado a pesar de que tenía estatus de sospechoso.

Según Doktif, la aplicación de la ley debe ser firme y coherente independientemente de los antecedentes de la persona.

En ese contexto, Doktif volvió a subir un videoclip del comunicado. Deddy Corbuzier quien anteriormente mencionó acusaciones de que el Dr. Richard Lee estaba por encima de la ley.

«¿Por qué usted y Doktif están haciendo un escándalo por el Doctor Richard? Está claro, en mi opinión, parece que el Doctor Richard está por encima de la ley», dijo Deddy Corbuzier, citando la subida de Doktif a Instagram, el viernes 9 de enero de 2026.

Deddy Corbuzier también relacionó sus puntos de vista con una serie de casos antiguos que involucraban el nombre del Dr. Richard Lee pero que se consideraba que no habían tenido un final claro.

«Una vez hizo un engaño, robaron el lugar donde estaba, hubo una escena, hubo una manifestación en la misma ciudad. Una vez. ¿Se ha manejado hasta ahora? ¿No es así?» dijo Deddy Corbuzier.