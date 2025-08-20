Richard Gadd de Baby Reindeer muestra músculos en el primer look de HBO’s Half Man

Richard Gadd ha revelado un primer vistazo a su próxima serie de HBO y BBC «Medio hombre«El seguimiento de su brote de Netflix ganador del Emmy»Reno de bebé. «

En las imágenes, Gadd luce un físico abultado junto con el coprotagonista Jamie Bell («Todos los extraños», «Rocket Man»). «Half Man» protagoniza a Gadd y Bell como «hermanos» Ruben y Niall, quienes «se reúnen después de años de distanciamiento, lo que lleva a una explosión de violencia que nos catapulta a través de sus vidas en el transcurso de la serie», según la descripción de la trama del programa.

El drama original de seis episodios abarca cuatro décadas desde la década de 1980 hasta la actualidad, con Mitchell Robertson («Corre de toque de queda», «Mayflies») y Stuart Campbell («Sas Rogue Heroes», «The Winter King») interpretando a Niall (Robertson) y Ruben (Campbell) en sus años más jóvenes.

Jamie Bell y Richard Gadd en «Half Man».

Línea de crédito: producto BBC / MAM Tor

«Half Man» explora los «altibajos de la relación de Ruben y Niall, desde conocerlos como adolescentes con problemas hasta presenciar su caída como adultos, con todos los momentos buenos, malos, terribles, divertidos, enojados y desafiantes en el camino», continúa la sinopsis. «La serie capturará la energía salvaje de una ciudad cambiante, incluso un mundo cambiante, y plomlará las profundidades de lo que significa ser un hombre».

Filmación recientemente envuelta en Glasgow y sus alrededores, Escocia. «Half Man» también está protagonizada por Neve McIntosh («Tin Star», «Chemistry of Death») como la madre de Niall, Lori, y Marianne Mcivor («Tornillo», «El nido») como la madre de Ruben Maura. Additional cast members include Charlie De Melo (“Rivals”), Bilal Hasna (“The Agency”), Julie Cullen (“Traces”), Amy Manson (“The Nevers”), Philippine Velge (“The Serpent Queen”), Stuart McQuarrie (“The Rig”), Piers Ewart (“The Primrose Railway Children”), Scot Greenan (“T2 Trainspotting”) and Los recién llegados Charlotte Blackwood y Calum Manchip.

Jamie Bell en «Half Man».

Línea de crédito: producto BBC / MAM Tor

«Half Man» fue creado, escrito un ejecutivo producido por GADD. Alexandra Brodski («en algún lugar», «rivales») y Eshref Reybrouck («Ferry: The Series», «Cheyenne & Lola») sirven como directores.

La serie está hecha por Mam Tor Productions, una compañía de Banijay UK, para la BBC, BBC Scotland y HBO. Banijay Rights está manejando la distribución internacional fuera de los derechos de la BBC y HBO y el programa está respaldado por Screen Scotland.

«Half Man» debutará el próximo año en BBC Iplayer, BBC One y BBC Scotland en el Reino Unido e Irlanda, y en HBO Max en los Estados Unidos, América Latina y Europa.