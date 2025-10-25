Richard Childress Racing retiene a Jesse Love y Whelen para 2026

Creciente NASCAR El piloto Jesse Love Jr. regresará a Richard Childress Racing (RCR) para la NASCAR 2026 Serie de piezas de automóvil O’Reillycontinuando al volante del Chevrolet No. 2 con Whelen Engineering como su patrocinador principal.

Anunciada el viernes por la noche, la extensión marca la segunda temporada completa de Love con RCR y fortalece una de las asociaciones más confiables en el garaje. Whelen, líder en tecnología de alerta de emergencia, continuará su relación de larga data con RCR como patrocinador principal del equipo, reforzando su compromiso continuo con los deportes de motor.

Un regreso prometedor con respaldo comprobado en Richard Childress Racing

El anuncio, informado por primera vez por un periodista de deportes de motor. Joseph Srigley sobre Xconfirma el regreso de Love a RCR para otra temporada completa. Love se unió al equipo en 2024 y desde entonces se ha convertido en uno de sus pilotos jóvenes más prometedores.

«Richard Childress Racing ha sido un excelente embajador de Whelen Engineering a lo largo de los años», dijo Peter Tiezzidirector general de deportes de motor de Whelen Engineering. «Estamos entusiasmados de ampliar nuestra asociación y continuar impactando las comunidades a las que servimos a través de nuestra asociación con el equipo de carreras en 2026. Ambos seguimos enfocados en brindar soluciones líderes en la industria. Jesse Love ha hecho un trabajo fenomenal representando nuestra marca. Le deseamos lo mejor en sus playoffs de NASCAR esta temporada y esperamos competir junto a él y RCR por un campeonato en 2026».

El presidente de RCR, Mike Verlander, agregó: «El compromiso inquebrantable de Whelen con los deportes de motor y su enfoque en brindar soluciones de seguridad insuperables a las comunidades a las que sirven los convierte en líderes en su industria, y todos en RCR están orgullosos de continuar nuestra asociación. Jesse es un corredor joven y talentoso que se alinea con la misión y los valores centrales de Whelen. Ha sido un gran embajador de Whelen tanto dentro como fuera de la pista, y esperamos lograr más juntos en 2026”.

Love, el campeón de la Serie ARCA Menards 2023, expresó su gratitud por el apoyo continuo. «Estoy orgulloso de continuar mi relación con Richard Childress Racing y Whelen Engineering y espero construir sobre nuestra ya sólida base», dijo Love. «El fuerte compromiso de Whelen con los deportes de motor es incomparable. Gracias a Sonny, Geoff, Peter y a todos en Whelen por su fe en mí. Mi objetivo es salir y ganar carreras y campeonatos para RCR y Whelen».

Jesse Love enfrenta nuevos desafíos y oportunidades por delante

La campaña de novato de Love en 2025 ha sido nada menos que impresionante, con tres victorias, un campeonato de temporada regular y una sólida carrera en los playoffs que actualmente lo tiene 40 puntos por encima del Corte de octavos de final dirigiéndose a martinsville Pista de carreras. La actuación tiene a RCR al borde de su primer título de la serie desde la victoria de Austin Hill en 2011.

El Chevrolet No. 2 será el foco principal del trabajo de Love en 2026, ya que la organización equilibrará sus compromisos de la Copa con pilotos como kyle busch y Austin Dillon

El año que viene también existe la posibilidad de que Danny StockmanEl jefe de equipo que ayudó a RCR a lograr el título Xfinity de 2013 regresará al equipo, un movimiento que podría darle una ventaja al lado estratégico del equipo de Love.

La asociación Whelen se fortalece para 2026

El nuevo acuerdo entre Whelen y RCR va mucho más allá de la mera ampliación del programa Xfinity de este último. Whelen está comprometido con la innovación y la seguridad, y estos principios están en perfecta armonía con la dedicación de RCR de superar los límites en rendimiento y tecnología.

Sin perder tiempo, Whelen duplicó su compromiso con NASCAR con RCR y Love. La asociación se ha convertido en una de las relaciones más sólidas y confiables del deporte, basada en la confianza, los objetivos comunes y la victoria compartida.

¿Próximo paso por el amor y RCR?

A medida que los playoffs de la temporada 2025 llegan a su fin, la carrera de Martinsville será el momento que decida el camino futuro de Love. Con una buena actuación, puede avanzar hasta la final del campeonato y crear una temporada 2026 considerablemente más fuerte.

Para RCR y Whelen, esta extensión es más que una simple asociación, un compromiso para seguir trabajando juntos y lograr grandes cosas. La próxima temporada está llena de promesas y emoción para ambas partes, con Love cada vez más confiado y Whelen, el innovador ​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌.