Rich Gannon da una fuerte opinión después de que los Raiders despidieran a Pete Carroll

El Asaltantes de Las Vegas anunció el 5 de enero que se separarán del entrenador en jefe Pete Carroll después de una temporada. Después de un récord de 3-14, no hubo suficiente para convencer a la directiva de mantener al veterano entrenador.

Como resultado, los Raiders estarán buscando un entrenador en jefe que pueda formar un cuerpo técnico que les permita Hoosiers de Indiana QB Fernando Mendoza, quien probablemente será la elección número uno en el 2026 NFL Borrador.

Sin embargo, ya sea Mendoza u otro QB, los Plata y Negros necesitan mejorar todo su equipo. Con eso en mente, el ex mariscal de campo de los Raiders, Rich Gannon, tuvo una visión contundente de su ex equipo.

«Creo que cuando comienzas todo este proceso, cuando buscas un entrenador en jefe, hay muchas cosas que implican». Rich Gannon dijo el 5 de enero durante una aparición en SiriusXM NFL Radio. «Lo primero es la experiencia. ¿Tiene experiencia? ¿Ha sido entrenador en jefe en algún nivel? ¿Es un coordinador destacado que está listo para esta próxima oportunidad?

«¿Cómo son sus habilidades de liderazgo? ¿Cómo es su capacidad organizativa y de gestión? ¿Tiene un plan? ¿Es capaz de ayudar con la selección de jugadores en términos del draft y la agencia libre? ¿Puede formar un cuerpo técnico? Simplemente creo que hay mucho que implica ese proceso de entrevista».

Los Raiders no pueden faltar en la próxima contratación de HC

Además, Gannon cree que con la probabilidad de que un mariscal de campo franquicia entre al redil como Fernando Mendoza, los Raiders no pueden darse el lujo de equivocarse con la contratación de este entrenador.

«Simplemente creo que hay muchas cosas involucradas en ese proceso de entrevista», agregó Gannon. “Tom no tiene mucha experiencia haciéndolo. Hay gente que se sienta en esas sillas, y ellos conducta mucho entrevistas. Lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo.

«John Spytek tendrá que estar muy involucrado en el proceso, junto con Tom Brady, aparentemente. Parece que Mark Davis realmente no quiere involucrarse en ese proceso. Quiere dejar que estos dos muchachos tomen esa decisión, lo cual está bien, pero tienen que hacerlo bien».

Pete Carroll estaba mostrando su edad durante Raiders Escatimar

Además, Stephen A. Smith de ESPN cree que Carroll no se ayudó a sí mismo y que el ex entrenador de los Raiders mostró su edad esta temporada.

«Fue absolutamente la decisión correcta» Smith dijo en la edición del 5 de enero de “First Take”. «Me importa un carajo. Sin faltarle el respeto al gerente general, pero me importa un carajo. Quiero que Tom Brady haga eso». llamar, porque todos sabemos que será un mariscal de campo el que obtenga la primera selección general.

«Hay un hombre que debería tomar esta decisión, y ese es un siete veces campeón, y es Tom Brady. Pete Carroll, Dios lo bendiga. El Padre Tiempo está invicto. Lo decimos de los jugadores todo el tiempo. A veces tenemos que decirlo de los entrenadores. Parecía viejo. Simplemente parecía un poco anticuado. Llega un momento en el que estás mirando a ciertas personas».