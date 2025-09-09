Ricardo Darín, Big Fest Play, Remakes Goose Regional Hits

La distribución teatral de las películas brasileñas en otros países latinoamericanos, y de la película de estos países de Brasil, continúa enfrentando muchos obstáculos industriales y culturales y es marginal, a pesar de algunos avances específicos, dicen distribuidores y productores.

Para que una producción brasileña en un portugués tenga un lanzamiento teatral comercial decente en países latinoamericanos de habla hispana y viceversa, debe haber tenido una presencia internacional sobresaliente, ser un fenómeno local de BO o tener un diferencial creativo que atraiga al público.

Este fue el caso del ganador del Oscar brasileño «Estoy todavía aquí» y probablemente será el del ganador del Premio de Cannes «El agente secreto», dijo Igor Kupstas, director del distribuidor local O2 Play.

«No es simple lanzar películas brasileñas en otros países de América Latina. Solo las películas principales, las pocas que brillan y reclaman la atención, logran ser distribuidas. Y es lo mismo para las películas argentinas o chilenas aquí, solo unos pocos seleccionados logran ser distribuidos en Brasil», dice Kupstas. Variedad.

O2 Play, un distribuidor establecido en Brasil, ha ingresado este año en los mercados de países latinoamericanos de habla hispana. La compañía ha comprado los derechos latinoamericanos de las películas estadounidenses y europeas, que está lanzando en diferentes países de la región a través de socios, como Imagem Filmes.

Imagem es el distribuidor brasileño más establecido en los países latinoamericanos de habla hispana. Un distribuidor tradicional en Brasil, abrió oficinas en México en 2019 y Argentina en 2023 con el propósito de mejorar la distribución de las películas estadounidenses y europeas, tienen los derechos para América Latina, Gustavo Romboli, director comercial de Imagem, dice el director comercial de Imagem. Variedad.

Trabajando con O2 Play, Imagem aún no ha distribuido una película brasileña en países de habla hispana o viceversa. Romboli dijo que pretendían hacerlo, pero que aún no han encontrado una película adecuada para ello.

Mencionó el caso de «Uma Fada Veio Me Visitar», la película de 2023 que marcó el regreso de Xuxa Meneghel a una producción cinematográfica. Xuxa fue la estrella pop más importante en Brasil desde mediados de la década de 1980 hasta el comienzo de la década de 2000, como una gran cantidad de programas de televisión para niños, cantantes y estrellas de largometrajes. Tuvo una carrera fuerte en los países latinoamericanos de habla hispana, particularmente en Argentina.

«Uma Fada Veio Me Visitar», una comedia dirigida a la audiencia joven, tuvo una actuación decepcionante en Brasil, donde se lanzó en octubre de 2023.

Romboli dijo que negoció el lanzamiento de la comedia en Argentina, argumentando que el recuerdo de Xuxa podría atraer a los películas, pero los expositores locales no estaban interesados.

Sin embargo, una gran estrella puede abrir los mercados teatrales de los países vecinos, dijo Romboli. El ejemplo más sobresaliente es el de Argentina Ricardo Darínquien protagonizó características aclamadas por la crítica como «Nine Queens» (2000), «Hijo de la novia» (2001), «Luna de Avellaneda» (2004), «El secreto en sus ojos» (2009), «Take-Aago chino» («2011),» Wild Tales «(2014) y» Argentina, 1985 «(2022), todos de ellos en Brazil.

«No tengo dudas de que es extremadamente importante para nuestras industrias cinematográficas producir películas que puedan viajar a través de los territorios. Este es un gran desafío. Necesitamos unirnos y pensar en estrategias y proyectos que pueden hacer realidad este intercambio», dijo Romboli.

Juan Zapata de Colombia, productor, Helmer y distribuidor, es jefe de Latinopolis, una iniciativa para congregarse pantallas en varios países de América Latina para la exposición de películas regionales.

Según él, Latinopolis se creó en 2012 e interrumpió sus operaciones en la pandemia. Lo relanzarán con un circuito de aproximadamente 130 pantallas en Cinematheques, centros culturales, universidades, programas de proyección de itinerario y teatros comerciales de arte en varios países latinoamericanos.

El anuncio de Latinopolis tendrá lugar durante ExpociarLa reunión de negocios más grande e importante de la industria del teatro cine en América Latina, que tendrá lugar en Sao Paulo del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2025.

En el evento, Zapata dijo que anunciará la lista de películas que se lanzarán en el circuito de Latinopolis. El primero es el llamado de Zapata «O Que Os Homens Sentem». La producción de Brasil-Colombia se abrirá el 6 de noviembre en al menos seis países latinoamericanos, dijo.

«Hay cierta integración entre los países de habla hispana, pero poco con Brasil, que es una isla dentro de la región. La circulación de producciones en la región es clave para la comprensión de nuestras similitudes culturales», dijo Zapata, quien vive en Brasil.

«Mi experiencia es que la internacionalización de una película debe considerarse desde el principio, comenzando con el guión y el casting. Desde la concepción del proyecto, debes pensar en la distribución de la película y dónde pretendes ser lanzado», dijo Zapata a Variety.

Los remakes son una opción para la circulación de las propiedades intelectuales de las películas dentro de los países latinoamericanos. En las últimas décadas, hubo muchos casos de remakes exitosos de películas brasileñas de habla portuguesa en países de habla hispana y viceversa.

Un ejemplo reciente destacado es de la comedia de Roberto Santucci «O Candidato Honesto» (2014) y su secuela «O Candidato Honesto 2» (2018), ambos con el comediante Leandro Hassum y Major Bo bo en Brasil. Paulo Cursino escribió los guiones de las películas y Camisa Listrada los produjo.

André Carreira, CEO de Camisa Listrada, enfatizó que las fotos tienen una trama universal sobre un político corrupto. La compañía de producción coreana Soofilm compró los derechos y produjo una nueva versión, lanzada en Corea en 2020, y una secuela, lanzada en 2022. La compañía ahora está trabajando en una nueva versión para el mercado japonés.

El éxito en Corea, un mercado mundial de referencia, atrajo la atención en América Latina. México fue el primer territorio en adquirir los derechos. Videocine lanzado en agosto de 2024 «El Candidato Honesto» en el país. La película fue un éxito y finalmente fue lanzado en un circuito dirigido a las comunidades mexicanas en los Estados Unidos.

Camisa Listrada también ha autorizado los derechos de los remakes de la película a Argentina, España, Alemania y Hungría.

«Los remakes son definitivamente una forma de ingresar a los mercados latinoamericanos. Es interesante notar que la nueva versión mexicana estaba mucho más cerca de la película original que la coreana, que atribuyo a las similitudes culturales de Brasil y México», dijo Carreira a Variedad.