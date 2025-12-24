Riau UMP 2026 aumenta 271 mil IDR, a 3.780 millones de IDR

Pekanbaru, VIVA – Gobierno Provincial (Pemprov) Riau colocar Salario mínimo Provincia (UMP) en 2026 por valor de 3.780.495,85 IDR o un aumento de 271.719,63 IDR en comparación con el año anterior según los resultados de la reunión del consejo salarial regional local.

«El aumento es un aumento porcentual del 7,74 por ciento. Esto tiene en cuenta las condiciones económicas regionales y las necesidades de una vida digna de los trabajadores», dijo el miércoles el jefe del Servicio de Mano de Obra y Transmigración (Disnakertrans Riau Roni Rakhmat en Pekanbaru).

Su partido también determina los salarios mínimos sectoriales con base en las reuniones del consejo salarial provincial y las reuniones del consejo salarial de distrito/ciudad en todo Riau con base en el Reglamento Gubernamental Número 49 de 2025 sobre Salarios.

Ilustración del dinero en rupias. Foto : ENTRE FOTOS/Yudhi Mahatma

En el sector del petróleo y el gas natural (petróleo y gas), el salario sectorial para la provincia de Riau se fija en 3.998.179,46 IDR. Para los sectores agrícola y de plantaciones, el salario mínimo sectorial para la provincia de Riau se fija en 3.783.741,47 IDR.

Mientras tanto, a nivel de distrito, Bengkalis Regency se fija en IDR 4.164.127,86, Pelalawan Regency es IDR 3.896.718,30, Indragiri Hulu Regency es IDR 4.265.600,55 y Kampar Regency es IDR 4.149.255,46.

Mientras tanto, en los sectores agrícola, forestal y pesquero, el salario mínimo sectorial sólo se establece para Sia Regency, es decir, 4.023.870,01 IDR. «Esta determinación toma en cuenta las características del sector y la productividad laboral de la región», agregó.

En el sector industrial de celulosa, papel, cartón y tisú, el salario mínimo sectorial se fija en Siak Regency en 4.023.870,01 IDR y en Pelalawan Regency en 3.914.927,27 IDR.

«Se pide a los gobiernos regionales y municipales que lleven a cabo una supervisión constante para que esta política sea eficaz y proporcione una protección real a los trabajadores. Al establecer el salario mínimo en 2026, esperamos crear relaciones laborales armoniosas y justas, al tiempo que fomentamos el crecimiento económico regional sostenible», dijo. (Hormiga)