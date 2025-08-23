Riau Green Nursery, Education and Movement Center

Pekanbaru, Viva – Kapolda Riau Inspector General Herry Heryawan Revise el progreso del desarrollo bancario Árbol En Jalan Limbungan, Rumbai Pesisir, Pekanbaru, sábado 23 de agosto de 2025.

El programa de colaboración de la policía de RIAU junto con el gobierno provincial de RIAU se encuentra en un área de 500 metros cuadrados y está planeado que se inaugurara a mediados de septiembre.

En esa ocasión, Herimen, el apodo de Kapolda, dijo que esta instalación sería un centro para proporcionar plántulas de árboles, salas de educación pública, para ver la eclosión de las fuentes urbanas y la rehabilitación de tierras afectadas por los incendios forestales y de tierras (incendios forestales y de tierras).

Según Herimen, este banco de árboles es un movimiento conjunto de la policía regional y el gobierno regional para prepararse para el stock sostenible de semillas, involucrando a la comunidad, los campus, las comunidades de los amantes de la naturaleza, al mundo de los negocios.

«En principio, plantación, cuidado y guardia, para que Riau sea más sombreado, saludable y sostenible», dijo.

Posteriormente, el banco de árboles proporcionará semillas de varios tipos de árboles, que van desde Trembesi, Ketapang Kencana, Bungur, Tabebuya, Pucuk Merah, caoba hasta manglares en el área apropiada.

Cada semilla distribuida se registrará digitalmente y se equipará con código QR que registra el tipo de planta, la ubicación de la siembra y el mantenimiento del mantenimiento. Este esquema se prepara para que el programa de ecología sea más medible y transparente.

Curiosamente, Herimen también anunció la existencia de un programa de capacitación de maíz al que asistirá todos los jefes de policía en la policía regional de RIAU.

Este paso fue dado después de evaluar la cosecha de maíz hace algún tiempo muestra la calidad de los resultados que no se han maximizado.

«Haremos entrenamiento para plantar maíz a todos los jefes de policía. Porque la cosecha de maíz anterior no se ha maximizado, y eso se debe a que no se trató adecuadamente. Hasta ahora, solo siempre que plantar sin el fertilizante adecuado y la atención correcta. Así que ahora lo reparamos», dijo.

Agregó que este entrenamiento tenía tres objetivos principales. Primero, mejorar la calidad del cultivo para que la cosecha de maíz pueda ser mejor y valorada.

En segundo lugar, se convierte en un medio de entrenamiento para los miembros que están sufriendo blanqueo de ProPam, para que puedan ser empoderados a través de actividades productivas.

En tercer lugar, proporcionar habilidades para los miembros que ingresan a la asignación completa en un año, tanto en la agricultura como en la cría de ganado, especialmente las cabras.

Herimen enfatizó que este movimiento no era solo para la policía interna, sino que también dirigía a la comunidad en general. La distribución de plántulas se dirigirá a las escuelas, casas de adoración, comunidades a agencias gubernamentales, con apoyo técnico de agencias relacionadas, así como el potencial de apoyo de la RSE del sector privado.

«Invitamos a todas las partes a formar parte de este movimiento. Una semilla que está bien cuidada para hoy es la sombra y el oxígeno para nuestras generaciones de niños y nietos mañana», dijo.

El programa Bank Bank es una implementación real del concepto de vigilancia verde con el lema que protege la buena suerte, manteniendo a Marwah.

Además de presentar medidas de recuperación de ecosistemas y ecologizar áreas urbanas, la Policía Regional de RIAU también enfatizó el compromiso de construir conciencia colectiva, equipar a los miembros con nuevas habilidades y establecer la comunidad.