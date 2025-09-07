Rian Johnson, Daniel Craig debut Wake Up Dead Man en Tiff

«¿Puedo obtener un ‘amén?'» Rian Johnson bromó mientras daba la bienvenida a una casa llena al estreno mundial de su tercera entrega de «Knives Out» «Wake Up Dead Man» el sábado por la noche en el Festival de Cine de Toronto.

La multitud cumplió generosamente, pero sus primeros gritos de «Amén» palidecieron en comparación con las risas y los vítores que resonaron en el teatro durante gran parte del tiempo de ejecución del thriller gótico. De hecho, la nueva película «Knives Out» casi derribó la casa.

Luego, cuando se lanzaron los créditos, los espectadores de TIFF dieron la bienvenida al elenco de estrellas: Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Kerry Washington, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Andrew Scott, Daryl McCormack y Cailee Spaeny, a la etapa con un roar de las aplicaciones para la Q&A.

Lo que muchos en la audiencia no sabían era que la compañía de A-Listers también estaba viendo la película por primera vez. Y estaban encantados con la recepción entusiasta, cada una yendo sobre la camaradería en el set y la guía segura de Johnson.

Las tres películas de «Knives Out» se han lanzado en TIFF, Johnson señaló cuando él y el elenco de «Wake Up Dead Man» visitaron el estudio de variedades antes de la proyección.

«Estar haciendo este tercero, estar aquí con estas personas, con este elenco, quiero decir, es lo mejor. No puedo esperar para mostrar la película», dijo Johnson, anticipando ansiosamente la proyección del sábado por la noche.

En la última entrega, Craig regresa como detective Benoit Blanc, asumiendo su caso más peligroso hasta ahora. Reflexionó sobre concluir la trilogía Mystery Movie, al menos por ahora.

«Como la mayoría de las cosas en este negocio, es una sorpresa constante», dijo Craig, recordando cuando el primer guión de Johnson llegó en su camino. «Lo hicimos sin ambición en absoluto. Solo hagamos la mejor película que podamos. Y se convirtió en algo, y luego aquí estamos».

Pero Craig no retiró definitivamente al personaje. «Estas películas tienen que trabajar a un nivel muy, muy alto, de lo contrario no tiene sentido hacerlo», dijo. «Entonces, mientras estén haciendo eso, seguiremos haciéndolos».

Traducción: El caso no puede estar cerrado para Benoit Blanc.

