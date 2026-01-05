RI Steel se puede exportar nuevamente a Australia

Jacarta – Ministro de Comercio, Budí Santoso alias Busan dijo que actualmente el gobierno Australia ya ha detenido su investigación antidumping, contra producto barra de refuerzo de acero deformada laminada en caliente (barra de refuerzo) atau baja refuerzo de Indonesia.

Así, Budi enfatizó que significa espacio. exportar El acero indonesio a Australia vuelve a estar abierto, después de haber sido detenido anteriormente por la investigación antidumping.

«La terminación de esta investigación es una señal positiva para el desempeño del comercio exterior del sector siderúrgico», dijo Budi en su declaración del lunes 5 de enero de 2026.

Los trabajadores comprueban la calidad de las placas de acero calientes en la fábrica de fabricación de bobinas laminadas en caliente (HRC) de PT Krakatau Steel (Persero) Tbk en Cilegon, Banten, el jueves 7 de febrero de 2019. Foto : ENTRE FOTOS/Asep Fathulrahman

El Ministro de Comercio explicó que la terminación de la investigación fue un seguimiento del Informe de Terminación publicado por la Comisión Antidumping de Australia (ADC), el 16 de diciembre de 2025.

El informe de la ADC afirma que el margen de dumping de las barras de refuerzo de Indonesia es sólo del 1,3 por ciento o inferior al umbral del 2 por ciento, por lo que los productos de barras de refuerzo de Indonesia no están sujetos al derecho de importación antidumping (BMAD). El Ministro de Comercio espera que la decisión de ADC también permita restablecer las exportaciones de varillas corrugadas de Indonesia, que fueron detenidas durante el proceso de investigación.

«La reapertura del acceso al mercado australiano fortalecerá la competitividad de los productos siderúrgicos indonesios en el mercado del País Canguro», afirmó.

Asimismo, el director general interino de Comercio Exterior, Tommy Andana, añadió que poner fin a la investigación antidumping fortalecería la posición de Indonesia para mantener el acceso al mercado de exportación, especialmente en un momento en el que la tendencia a utilizar instrumentos de seguridad comercial está aumentando.

Al enfrentar varias investigaciones antidumping, Tommy enfatizó la importancia del cumplimiento y la cooperación con los actores empresariales indonesios, al enfrentar el proceso de investigación por parte de los países socios.

«El gobierno indonesio está monitoreando activamente el proceso de investigación y alentando a los exportadores a cooperar en la defensa de sus intereses durante la investigación», dijo Tommy.

Mientras tanto, el Director de Seguridad Comercial, Reza Pahlevi Chairul, valoró el compromiso y la actitud cooperativa de las empresas exportadoras indonesias durante el proceso de investigación.

«La actitud cooperativa de la empresa es un factor importante para respaldar un proceso de investigación objetivo para que produzca conclusiones justas. En una investigación antidumping, la actitud cooperativa de la empresa es lo que más determina el resultado final», dijo.