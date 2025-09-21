RI se llama la Asamblea General de la ONU Galang Palestinian State Reconocido

Nueva York, Viva – Diputado de la República de Indonesia en Nueva York, Hari Prabowo, dijo que la sesión fue sobre Palestina En una serie de audiencias, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) tiene como objetivo recaudar más nación que reconoce al estado palestino.

Las Naciones Unidas celebrarán una sesión especial sobre Palestina el 22 de septiembre. Titulada ‘Conferencia internacional de alto nivel para el asentamiento de la paz de problemas palestinos e implementación de la solución de dos países’, la conferencia durará tres horas que comienza a 15.00-18.00 hora local.

«Conferencia de alto nivel Solución estatal Este es el objetivo de recaudar tantos países como sea posible para reconocer estado de Palestina. Hasta que aumentará aprovechar Palestina en el proceso de negociaciones pacíficas «, dijo el diputado Bowo en la dirección de los medios en Prine New York, Estados Unidos, el sábado.

La sede de las Naciones Unidas (ONU) que se estableció en Nueva York

Bowo dijo que la conferencia presidida por Francia y Arabia Saudita busca hacer una posición palestina, a los ojos del mundo, equivalente a Israel, para crear paz en la región y la justicia para el pueblo indonesio.

La participación de Indonesia en realizar una solución de dos estados para Palestina, continuó, se mostró a través de la participación de Indonesia como grupo central o grupos centrales para elevar el reconocimiento del estado palestino.

«Jugar al iniciadores Francia y saudita, pero hay grupo central. Bueno, Indonesia es uno de grupo centralEste es un total de 19. Ahora, 19, francamente, fuera de la pantalla, también hizo varios esfuerzos para criar tantos países como sea posible para reconocer a estado de Palestina«Dijo Bowo.

También expresó su optimismo que antes del día de la conferencia sobre el tema palestino, habría más países que reconocen oficialmente a Palestina como país.

Varios países, recientemente, dijeron que reconocerían oficialmente a Palestina antes de la sesión de la ONU. Varios de estos países son Gran Bretaña, Francia, Portugal, a Malta.

Varios países, anteriormente, también habían dicho que estaban considerando que Segara reconoció a Palestina, incluidas Canadá, Australia y Bélgica.

La sesión de la Asamblea General de la ONU el viernes 12 de septiembre ha adoptado un borrador de resolución que aprobó la Declaración de Nueva York (Declaración de Nueva York) sobre el asentamiento pacífico del tema palestino y la implementación de las soluciones de dos países.

La resolución escapó con la adquisición de votos 142 acordó, 10 en desacuerdo y 12 abstemios.

La Declaración de Nueva York, que circuló en una conferencia internacional de alto nivel celebrada en las Naciones Unidas a fines de julio, estableció un camino orientado a la acción hacia la resolución pacífica del conflicto israelí-palestino y la realización de las soluciones de dos países. (Hormiga)