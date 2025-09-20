RI se embolsó un compromiso de inversión de US $ 23.8 mil millones en Pavilion Indonesia Expo 2025 Osaka

JacartaVIVA – El gobierno indonesio registra un compromiso inversión por un valor de US $ 23.8 mil millones con un objetivo de realización a partir de 2026 a través de la participación Pabellón indonesio En Expo 2025 OsakaJapón.

Leer también: El momento de Prabowo visite el pabellón indonesio en la Expo 2025 Osaka



«Ahora, esto es bastante grande, por supuesto, para ayudar a Indonesia a convertirse en un país desarrollado con varias inversiones», dijo el Ministro de Planificación Nacional del Desarrollo/Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo Rachmat Pambudy en la Osaka 2025 Expo, citada el sábado 20 de septiembre de 2025.

La Secretaría Presidencial en Yakarta informó el sábado que el presidente indonesio Prabowo Subianto también estaba presente para visitar el Pabellón Indonesio para brindar apoyo a este logro estratégico. Además de la inversión, la participación de Indonesia también es un lugar para fortalecer la marca nacional al enfatizar el compromiso con el desarrollo sostenible.

Leer también: Al llegar a Japón, Prabowo visitará el Pabellón Indonesio en la Expo 2025 Osaka



Diputado de economía y transformación digital de bappenas, así como comisionados generales del pabellón indonesio, Vivi Yulaswati, explicaron que el pabellón indonesio venía con un gran concepto de barco que representaba a la nación marina y la visión de Indonesia EMAS 2045.

«Entonces, este pabellón indonesio representa un gran barco que, por supuesto, conocemos como una nación marina. Por lo tanto, no solo desde el lado del barco sino también la vida cultural, la vida culinaria y también la vida natural está muy relacionada con el mar», dijo Vivi.

Leer también: ¡Guau! El precio de Bitcoin Translucente Rp1.9 mil millones después de las tasas de interés de la poda de la Fed



El pabellón indonesio también logró atraer la atención de importantes figuras mundiales, que van desde príncipes, primeros ministros, hasta ministros.

De Indonesia, dijo Vivi, el apoyo estaba presente no solo de los ministerios e instituciones, sino también de los gobiernos locales, los empresarios y la comunidad.

«Ciertamente hay la mayoría de los visitantes de Japón, son muy entusiastas. Pero también recibimos muchas visitas de visitantes a otros países», dijo.

En una ocasión separada, uno de los visitantes de Japón, Miwako, expresó su impresión positiva después de dos visitar el pabellón indonesio.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, se fue a los Estados Unidos desde Osaka, Japón Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Miwako expresó su admiración por la aparición de la decoración que se sintió real, el impresionante espectáculo de mapeo de proyección, así como la hospitalidad del personal que hizo que la experiencia de su visita fuera más memorable.

«Desde las redes sociales, los pabellones indonesios están muy emocionados. Se ve muy emocionante, baile, cantando. Estoy muy interesado. Cuando entro, me siento genial. Entonces será feliz, muy feliz. Continúe exhibiendo muchos animales, el bosque también es muy real», dijo Miwako.

El gobierno espera que esta exposición también sea un medio para expandir la cooperación en el sector turístico y comercial. Se espera que el entusiasmo de los visitantes japoneses y otros países continúe siendo una visita directa a Indonesia. (Hormiga)