RI recibe una cuota de Hajj de 221 mil el próximo año, inmediatamente dividido por provincia

Yakarta, Viva – El Ministerio de Hajj y Umrah celebró una reunión con la Comisión VIII RPD RI el martes 30 de septiembre de 2025. En esa ocasión, Ministro de Hajj y Umrah Mochamad Irfan Yusuf, dijo Indonesia Haji soñando 221 mil en 2026.

«Obtenemos la misma cuota que el año pasado, 221 mil y ahora la dividiremos pronto a las provincias», dijo Irfan en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

Ministro de Hajj y Umrah Mochamad Irfan Yusuf (derecha) Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Sin embargo, no explicó en detalle relacionado con la distribución de la cuota de peregrinación por provincia. IRFAN ha solicitado la aprobación de la Comisión de la Cámara de Representantes VIII.

«Pedimos la aprobación de la Comisión VIII de la Cámara de Representantes para dividir inmediatamente la cuota dada por el Reino de Arabia Saudita», dijo.

Irfan dijo que el pago de beneficios se aplicará igual. Además, la cola de cada región obtendrá ajustes.

«Luego, a partir de ahí, también será lo mismo que dar o pagar el valor de los beneficios, lo mismo, no hay diferencia», concluyó.

Por otro lado, reveló Irfan, utilizando las reglas en la ley Hajj y Umrah, el período de espera congregación No será más largo que antes.

«Al usar la cola, habrá justicia equitativa de Aceh a Papua, la cola es la misma, 26.4 años», explicó.