RI quiere comprar aviones de combate Chengdu J-10 de China, ¿cuál es la relación con Estados Unidos?

Jacarta – Jefe de la Sede del Centro de Información (Kapuspen) TNI El mayor general del TNI (Mar) Freddy Ardianzah dijo que el plan para comprar aviones de combate Chengdu J-10 era original Porcelana no perturbará las relaciones militares entre TNI con otros países, incl. Estados Unidos de América.

Freddy dijo esto en respuesta a una señal para comprar el avión de combate J-10 Chengdu del Ministerio de Defensa.

«En cuanto a las relaciones militares de Indonesia con Estados Unidos, el TNI continúa llevando a cabo bien la cooperación de defensa con todos los socios estratégicos, manteniendo relaciones con ambos en proporción», dijo Freddy cuando fue confirmado por ANTARA en Yakarta, el jueves.

Lea también: Un vistazo a las ventajas y desventajas del avión de combate Chengdu J-10 adquirido por Indonesia





VIVA Military: el avión de combate furtivo Chengdu J-10 Mighty Dragon del ejército chino

Según Freddy, Indonesia se adhirió desde el principio a un sistema de política exterior libre y activo que permitía establecer relaciones bilaterales con cualquier país.

Freddy continuó con el principio de libertad libre y activa, que permite al TNI establecer relaciones militares con cualquier país, incluido Estados Unidos.

Hasta ahora, el TNI y varios otros países han desarrollado a menudo cooperación militar, como entrenamiento conjunto, intercambio de soldados con fines educativos e intercambio de tecnología de equipos de defensa.

Por lo tanto, aseguró que el TNI continuará fomentando buenas relaciones con varios países para mantener una seguridad propicia en la región.

En cuanto a la certeza sobre la compra del avión de combate J-10 Chengdu, Freddy presentó este asunto al Ministerio de Defensa.

«La adquisición del avión de combate J-10 Chengdu forma parte de la política de defensa que está bajo la autoridad y responsabilidad del Ministerio de Defensa», concluyó Freddy.

El ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, afirmó que el avión de combate Chengdu J-10, fabricado en China, pronto volará en Yakarta.

«Pronto volaremos a Yakarta», dijo Sjafrie cuando fue recibido por la prensa en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Sin embargo, Sjafrie no reveló más detalles sobre la duración del vuelo. avión de combate el.

Anteriormente, el jefe de la Oficina de Información de Defensa de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, general de brigada del TNI Frega Wenas Inkiriwang, dijo que la Fuerza Aérea de Indonesia todavía estaba estudiando el avión de combate Chengdu J-10 de fabricación china que el Ministerio de Defensa quería comprar.

Lea también: Tres ciudadanos indonesios arrestados en Malasia por presuntamente torturar a otros ciudadanos indonesios





Jet Tempur Chengdu J-10 China

«Mientras tanto, el J-10 está siendo estudiado por la Fuerza Aérea de Indonesia, queremos las mejores plataformas de equipos de defensa», dijo en una reunión en el Ministerio de Defensa, en el centro de Yakarta, el jueves 18 de septiembre de 2025.

El proceso de revisión se llevó a cabo para garantizar que la compra del avión de combate J-10 fuera adecuada para fortalecer la defensa aérea de Indonesia.

También confirmó que el Ministerio de Defensa no había discutido el monto del presupuesto que el gobierno gastaría para comprar aviones de combate del país de la Cortina de Bambú. (Hormiga)

Lea también: El Ministerio de Defensa compra aviones de combate Chengdu J-10, responde el TNI

