RI promoverá las ofertas de la aldea de Hajj a Arabia Saudita a fines de octubre

Yakarta, Viva – El gobierno indonesio presentará oferta oficialmente al gobierno Arabia Saudita Relacionado con los proyectos de desarrollo Pueblo de hajj En La Meca.

Ministro de Inversión y Resas posteriores, así como CEO y Antara, Rosan Roeslani dijo que la oferta se realizó el 30 de octubre de 2025.

La oferta se realizará en su totalidad en términos de precio, planificación para el diseño de la aldea del Hajj.

«También informe al presidente, doy el informe completo, va de acuerdo con el plan y ingresaremos la oferta oficial porque es el proceso, sigue siendo el proceso. licitación El 30 de octubre «, dijo, citado el martes 16 de septiembre de 2025.

Rosan dijo que la posibilidad del gobierno de Arabia Saudita anunciará los resultados dos meses después del proceso de licitación.

«Así que Dios quiere, más tarde, el 30 de octubre, entraremos y tal vez el anuncio antes de que se entregue diciembre ya existirá, ya sea que también tengamos otros planes», dijo Rosan.

«Así que Dios quiere, el edificio y también por la compra de hoteles y tierras en La Meca puede realizarse de inmediato», concluyó.

Anteriormente informó, el Ministro de Hajj y Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, alias Gus Irfan, dijo que se iría a la Meca para ocuparse del proyecto de la aldea del Hajj para los peregrinos indonesios hoy, martes 9 de septiembre de 2025.

Su partida, Gus Irfan, dijo para asegurarse de que la ubicación del pueblo del Hajj. En cuanto a Gus Irfan se fue a la Tierra Santa con BPI Dan Aytara.

«Nosotros, y entre, iremos a Jeddah, La Meca, una vez más para asegurarnos nuevamente la ubicación que tomamos. Porque el mes pasado hemos visto varios candidatos para la ubicación y que Dios quiera, decidiremos cuál tomaremos», dijo Gus Irfan a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Centro de Jakarta, citado el martes 9 de septiembre de 2025.

Gus Irfan dijo que la aldea del Hajj no podría usarse para los peregrinos el próximo año. Se dirige, el pueblo del Hajj se puede usar en 2028.

«Tal vez hay varias torres y se espera que se usen una o dos torres en 2028», explicó.