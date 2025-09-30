RI no admitirá a Israel antes del reconocimiento de los palestinos libres

Yakarta, Viva – El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia confirma la actitud estricta del gobierno relacionada con el tema de la normalización de las relaciones con Israel.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Yvonne, representado, aseguró que Indonesia nunca abriría un espacio para el reconocimiento o la normalización con Israel, a menos que el país primero reconociera la independencia y la soberanía Palestina.

«La posición de Indonesia es muy clara de que no habrá reconocimiento y normalización con Israel a través de Abraham Accords u otras plataformas, excepto que Israel primero quiere reconocer un estado palestino independiente y soberano», dijo Yvonne en una declaración escrita, citada el martes 30 de septiembre de 2025.



El presidente Prabowo Subianto pronunció un discurso en la Asamblea General de la ONU, martes (23/09)

Agregó, la línea de política exterior indonesia presenta constantemente la lucha de la nación palestina.

«Eso es como el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia ha confirmado que cualquier visión relacionada con Israel debe comenzar a partir del reconocimiento de la independencia y la soberanía palestina», dijo.

Esta declaración apareció en medio de una discusión pública abarrotada relacionada con fotografías cartelera Imagen del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Junto con varios líderes mundiales que fueron virales en las redes sociales.

La valla publicitaria, que se dijo que se exhibía en varios puntos en Tel Aviv, presentaba a Prabowo alineado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el presidente de los Emiratos Árabes, Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, y el rey Jordan Abdullah II.

En la primera fila, el Príncipe Heredero de Arabia Saudita Mohammad Bin Salman (MBS), presidente egipcio Abdul Fattah As-Sisi, al presidente palestino Mahmoud Abbas. Mientras estaban en el medio, estaban al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En la valla publicitaria, se muestra una gran escritura en inglés: «Señor presidente, Israel se encuentra junto a su plan, la clave del acuerdo», completa con el logotipo de Abrahamshield.org en la parte inferior.

El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó, independientemente del problema de la cartelera, la posición de Indonesia no cambió en lo más mínimo. El pleno apoyo a la independencia palestina sigue siendo el principio principal de la diplomacia indonesia en el ámbito internacional.

TvoneNews/Abdul Gani Siregar