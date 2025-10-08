RI necesita una inversión de 13.032 billones de IDR para que la economía crezca un 8 por ciento en 2029

Jacarta – Ministro de Inversiones y Downstreaming/Jefe de BKPM, Rosan Roeslani cree que para alcanzar los objetivos de crecimiento económico 8 por ciento En 2029, Indonesia necesita absorber inversión hasta 13.032 billones de IDR en los próximos cinco años.

Admitió que este objetivo era mucho mayor que la inversión total de la última década, que ascendió a 9.117 billones de rupias.

«En los últimos 10 años, de 2014 a 2024, la inversión entrante fue de aproximadamente 9.100 billones de rupias (9.117 billones de rupias)», dijo Rosan en JICC Senayan, Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Ministra de Inversiones y Downstreaming/Jefa del BKPM, Rosan Roeslani

«Para los próximos cinco años, de 2025 a 2029, (el objetivo es) alcanzar más de 13.032 billones de rupias para que podamos lograr un crecimiento del 8 por ciento en 2029», dijo.

Rosan añadió que la inversión sigue siendo el principal motor de la expansión económica nacional. A lo largo de 2014-2024, la inversión nacional y extranjera total siguió creciendo de manera constante a pesar de enfrentar la presión global.

Se sabe que el Ministerio de Inversiones y Downstreaming/BKPM señaló que la realización de inversiones en enero-junio de 2025 alcanzó los 942,9 billones de rupias o el 49,5 por ciento del objetivo de este año de 1.905,6 billones de rupias.

Mientras tanto, para el tercer trimestre de 2025, se estima que la realización de inversiones alcanzó alrededor de 1.400 billones de IDR o el 74 por ciento del objetivo anual.

Además, Rosan enfatizó que acelerar la creación de empleo y mejorar el bienestar de las personas dependerá en gran medida del éxito de Indonesia en atraer más inversores.

«En realidad, tenemos muchas oportunidades que hasta ahora sólo pueden ser oportunidades sin una implementación sólida», afirmó.