RI -Made Car más y más entusiastas en el extranjero

Yakarta, Viva – La industria automotriz sigue siendo uno de los mayores contribuyentes de divisas para Indonesia. Exportar Los vehículos y los componentes continúan mostrando crecimiento a lo largo de 2025. Este rendimiento positivo fortalece la posición de Indonesia como una base de producción automotriz global.

Leer también: Los autos gratis ingresan a las carreteras de peaje Fatmawati 2 continúan hasta octubre si son efectivos en la congestión en TB Simatupang



Ver Viva Automotive En los datos de Gaikindo, martes 16 de septiembre de 2025, en la categoría de vehículo completo o CBU (completamente construido), las exportaciones de agosto de 2025 alcanzaron las 50.778 unidades. Esta cifra aumentó ligeramente en comparación con julio, que era de 50,339 unidades. Acumulativamente, la CBU total que se envió de enero a agosto ascendió a 335,063 unidades.

Toyota dominó las exportaciones de CBU con 17.414 unidades en agosto. El total durante todo el año alcanzó las 114,280 unidades o el 34.1 por ciento de las exportaciones totales de CBU. Daihatsu siguió con 13,192 unidades, acompañadas de un establo Mitsubishi Motors a 10,942 unidades.

Leer también: Apasionado, los segundos de Avanza golpearon 5 autos alineados en Pik



Además, Hyundai contribuyó con 5.480 unidades, Suzuki hasta 3,121 unidades y Honda 1.256 unidades. Isuzu registró exportar 6.300 unidades durante todo el año, mientras que Wuling, Chery, Hino y DFSK contribuyeron más pequeñas. La presencia de varias marcas muestra la diversidad de las bases de producción indonesia.

Mientras tanto, la categoría CKD (completamente derribada) también juega un papel en el apoyo a las divisas. La ERC es un vehículo que se envía en forma de decoración para ensamblarse en un país de destino. En agosto de 2025, las exportaciones totales de ERC alcanzaron 6,000 unidades, con acumulación durante el año de 40,845 unidades.

Leer también: Alta movilidad, la preparación de los servicios de carreteras en el centro de atención



Toyota nuevamente dominó el segmento CKD con 36,840 unidades a lo largo de enero -agosto. Hyundai-Hmmi agregó 5,582 unidades, seguido de Suzuki hasta 3,452 unidades. Aunque es más pequeño que CBU, la ERC sigue siendo una estrategia importante para abrir un nuevo mercado.

Además de los vehículos completos y descompuestos, la exportación de componentes automotrices también contribuye con divisas significativas. En agosto de 2025, el valor de exportación de componentes alcanzó 14.394 millones de unidades de componentes (piezas). Acumulativamente desde enero, el número ha alcanzado 92,052 millones de piezas.

Toyota lideró la categoría de componentes con 83,513 millones de piezas a lo largo de enero -agosto, equivalente al 90.7 por ciento de la acción. Honda siguió con 7,928 millones de piezas, mientras que Hyundai-Hmmi contribuyó con 45,604 piezas. Suzuki también registró 11,952 piezas, mientras que Hino agregó 552,421 piezas.

Si se combina, las exportaciones automotrices totales de Indonesia de CBU, CKD y componentes muestran un rendimiento extraordinario. La industria automotriz no solo vende vehículos, sino que también controla los repuestos y los mercados ensamblados. Esta diversificación hace que Indonesia sea más competitiva en el mercado global.