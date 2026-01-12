RI lista para exportar 1 millón de toneladas de arroz de primera calidad

Jacarta – Director Principal de Perum Oficina de Logística Ahmad Rizal Ramdhani destacó la disposición de su partido para afrontar esta situación. exportar arroz este año preparando 1 millón de toneladas de arroz premium, después de que Indonesia alcanzara la autosuficiencia en este producto alimenticio.

«Bulog ha preparado 1 millón de toneladas de acuerdo con la dirección del Ministro de Agricultura (Ministro de Agricultura) como Jefe de Bapanas (Agencia Nacional de Alimentos Andi Amran Sulaiman), (estamos) almacenando 1 millón de toneladas para su posterior exportación con calidad premium», dijo Rizal cuando se reunió al margen de la reunión de trabajo nacional con todos los niveles titulada Evaluación de desempeño 2025 y Plan de trabajo 2026 en Yakarta, el domingo.



Ilustración de arroz. Foto : ENTRE FOTOS/Raisan Al Farisi

Rizal dijo que el plan de exportar un millón de toneladas de arroz premium también fue la agenda principal de discusión de Bulog en la reunión de trabajo interna que tuvo lugar los días 11 y 12 de enero, con el fin de finalizar la estrategia general de implementación.

«Está previsto exportar 1 millón de toneladas de arroz. Esto es lo que estamos discutiendo hoy y mañana», dijo.

Aun así, dijo que la política de exportación todavía está alineada con el compromiso del gobierno de mantener la seguridad alimentaria nacional para que las necesidades internas sigan siendo satisfechas de acuerdo con el objetivo de continuar la autosuficiencia alimentaria en el próximo año según la dirección del presidente Prabowo Subianto.

Rizal enfatizó que el plan de exportación de arroz no perturbará la disponibilidad de suministros internos porque las existencias actuales de Bulog rondan los 3,25 millones de toneladas.

Expresó su esperanza de que la preparación para las exportaciones fortalezca el papel de Bulog en el mantenimiento de la estabilidad alimentaria nacional y al mismo tiempo aumente la contribución de Indonesia como país autosuficiente capaz de suministrar alimentos al extranjero de manera consistente y sostenible.

Anteriormente, el Ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, afirmó que es casi seguro que Indonesia estaría lista para exportar arroz este año una vez que se logre la autosuficiencia y se confirme que la absorción por parte de Perum Bulog es segura.

«Arroz, si es posible… el permiso del Presidente (Prabowo Subianto), lo importante es Bulog, el permiso y la absorción para los próximos tres meses, es lo mismo en 2025, no estoy pidiendo más, casi con seguridad realizaremos exportaciones este año», dijo Amran en el Anuncio de Gran Cosecha y Autosuficiencia Alimentaria del Presidente Prabowo en Karawang, Java Occidental, el miércoles 7 de enero de 2026.