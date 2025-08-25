RI ganó la disputa comercial de biodiesel en la OMC, el Ministro de Comercio, revelando las recompensas de los derechos de la fortuna

Yakarta, Viva – Gobierno Indonesia ganar disputa comercial oponerse a unión Europea (UE) en disputas DS618, que es cuestión de aplicación de recompensas (aranceles compensatorios) a las importaciones de productos de biodiesel del país.

Panel de la Organización Mundial de la Organización Comercial o Organización Mundial del Comercio (OMC) Continuando por representantes de Sudáfrica, México y Bélgica, el viernes de la semana pasada, ha anunciado que la Unión Europea ha actuado inconsistente con las disposiciones de los acuerdos subsidiados y anti -subsidios de la OMC en varios aspectos clave.

Donde, está contenido en el Acuerdo de la OMC sobre subsidios y recompensas o Acuerdo de la OMC sobre subsidios y medidas compensatorias (OMC ASCM).

Ministro de Comercio, Budi Santoso Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Respondiendo a esto, dijo el Ministro de Comercio, Budi Santoso, alias Busan, la victoria fue una prueba de que el gobierno indonesio cumple constantemente con las reglas del comercio internacional, sin imponer políticas comerciales distorsionadas para el comercio internacional según lo alegado por la UE.

«Instamos a la UE a revocar inmediatamente el arancel de importación que no está de acuerdo con las reglas de la OMC», dijo Busan en su declaración, el lunes 25 de agosto de 2025.

Además, el Ministro de Comercio afirmó que el Panel de la OMC en la disputa DS618 también declaró que la política de imponer una tarifa de renovación por parte de la Comisión de la UE había violado el Acuerdo Subsidiado y Antisubsidia de la OMC. Debido a que la Comisión de la UE implementa una política de imponer recompensas solo basadas en la evaluación, que el gobierno indonesio ha proporcionado subsidios a los productores de biodiesel.

La acusación de la Comisión de la UE, el subsidio se dio a través de la política de proporcionar materias primas para la producción de biodiesel, los aranceles de exportación, los gravámenes sobre las exportaciones y la determinación de los precios de referencia para los actores comerciales en el sector del aceite de palma que causó la distorsión de los precios.

Busan también detalló una serie de aspectos clave de la victoria de Indonesia en DS618. Primero, el panel de la OMC rechaza el argumento de la UE, que afirma que el gobierno indonesio está dirigiendo a las empresas que vendan aceite de palma a productores de biodiesel a precios bajos.

La Comisión de la UE argumenta que los subsidios en forma de dirección y órdenes del gobierno indonesio a los actores comerciales en el sector del aceite de palma tienen como objetivo proporcionar materias primas a precios que beneficien a los productores de biodiesel indonesios.

En segundo lugar, el panel de la OMC evalúa que la política del gobierno indonesia relacionada con los aranceles de exportación y las exportaciones de aceite de palma no puede clasificarse como una forma de subsidios. En tercer lugar, declaró el panel de la OMC, la Comisión de la UE no pudo probar la amenaza de pérdidas materiales experimentadas por los productores de biodiesel en Europa debido a las exportaciones de biodiesel indonesios.

Además, se considera que la Comisión Europea ignora otros factores que también influyen en la dinámica del mercado de biodiesel en la región.

«Por lo tanto, el panel de la OMC considera que el deber de importación impuesto por la UE de productos de biodiesel indonesio no se basa en evidencia objetiva», dijo. (Hormiga).