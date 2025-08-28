Ri Fesyen Industry Breake Nelson Mandela Square, abre la oportunidad para el mercado sudafricano

Yakarta, Viva – Industria moda Indonesia continúa mostrando su tramo en el mercado global con pasos de expansión a varios países. Después de penetrar en Europa, las marcas locales ahora están comenzando a considerar la región africana como un nuevo destino para expandir el mercado e introducir el trabajo creativo del país.

Uno de los últimos pasos vino del color indonesio Sroja (SWI) que inauguraron la presencia de dos marcas en Sudáfrica.

El 27 de agosto de 2025, SWI trajo a Sroja y Kudung por primera vez a Sudáfrica abriendo la tienda de consignación en The Style Loft, Nelson Mandela Square, Johannesburgo. Esta presencia se conoce como un hito porque se convirtió en la primera marca de moda indonesia en los últimos 30 años en estar oficialmente presente en el país.

Esta expansión recibió pleno apoyo de la embajada de la República de Indonesia (KBRI) Pretoria, el Centro de Promoción Comercial Indonesia (ITPC) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica. Se espera que el paso fortalezca la posición de Indonesia en el mapa de moda global mientras presenta el valor de la diplomacia cultural a través de la moda.

«Este es un evento histórico porque después de 30 años finalmente hubo una marca de moda de Indonesia que ingresó a Sudáfrica, a saber, Sroja y Kudung bajo los auspicios del Grupo de Sroja de color indonesio», dijo Starlet Y. Koardi, Coordinadora de la Función Económica, la Embassía Indonesia en Pretoria, como se citó de su declaración el jueves 28 de agosto, 2025.

«Esperemos que en el futuro SWI pueda continuar creciendo y abriendo sus ramas en otras ciudades de Sudáfrica», continuó.

Los resultados de la encuesta de mercado en mayo de 2025 mostraron que los productos Sroja y Kudung tenían una fuerte competitividad en Sudáfrica, tanto en términos de diseño, calidad de material como de precio. Johannesburgo y Pretoria son vistos como mercados estratégicos porque tienen personajes multiculturales con poblaciones locales y migrantes dinámicos.

La apreciación también provino del gobierno sudafricano. Thandiwe Fadane, representante del Departamento de Relaciones y Cooperación Internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, consideró la presencia de la marca indonesia como un símbolo de la amistad de los dos países.

«Esperemos que esta colaboración pueda seguir siendo bien establecida, especialmente ver que las colecciones de estas dos marcas son muy adecuadas para nuestro estilo y cultura».

Farizki Putra, gerente de marca de Sroja Warna Indonesia, enfatizó que esta presencia no solo estaba relacionada con la expansión comercial, sino que también trajo significado cultural. «La presencia de Sroja y Kudung en Johannesburgo, Sudáfrica, es una forma de compromiso del color de Indonesia, Sroja para continuar desarrollándose no solo a nivel nacional sino también en el mercado mundial de la moda. Lo que SWI hace no es simplemente una expansión comercial, sino también un símbolo de la diplomacia cultural indonesia a través de la moda», dijo.

En la inauguración, SWI también presentó dos de las últimas colecciones que se introdujeron anteriormente en la Semana de la Moda de Indonesia 2025. Sroja presenta una colección de «Tejasvi» con un diseño moderno con acentos dorados, lo que refleja la fuerza y ​​el lujo de Eternal.

Mientras tanto, Kudung muestra una colección de «Morgen» inspirada en el danés que significa «mañana», presenta una sensación tranquila y fresca con un elegante estilo contemporáneo.

Con la presencia de dos marcas de moda en el país en Johannesburgo, se espera que este paso abra el camino para que las obras más creativas de Indonesia penetren en el mercado global.