RI exige la explicación de Timor Leste con respecto al incidente de los disparos de los residentes de NTT

Yakarta, Viva – El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Ministerio de Asuntos Exteriores) declaró que Indonesia exigía una explicación de las partes Leer Timor por el incidente del tiroteo de una persona Ciudadano indonesio en disputas relacionadas con las disputas de tierras en las fronteras de los dos países en East Nusa Tenggara.

Según un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Vahd Nabyl A. Mulachola, el embajador indonesio en Timor Leste Okto Dorinus Manik ha observado directamente la escena y coordinado con las fiestas en el campo.

«La embajada indonesia en Dili también ha pedido inmediatamente una aclaración del Ministerio de Timor Leste», dijo Nabyl respondiendo a la pregunta Entre en Yakarta, miércoles.



Varios residentes de TTU que se enfrentaron con la policía de Timor Leste fueron transportados en el automóvil

También confirmó que los ciudadanos indonesios eran víctimas tiroteo Ha sido evacuado y recibido tratamiento médico en un hospital local.

Anteriormente, el comandante de la Fuerza de Tarea de Seguridad Fronteriza de RI (Dansatgas Pamtas) -TiMor Leste, el Coronel Coronel Arh Reindi Triseto Nugroho confirmó a un ciudadano indonesio llamado Paulus Oki, que fue de la Regencia Central del Norte (TTU), East Nusa Tengugara, fue disparado en la frontera de Ri-Timor Leste, el lunes 25 de agosto, 2025.

«El incidente del tiroteo en el área de Inbate, Distrito de Bikomi Nilulat, North Central Timor, ocurrió cuando había un conflicto entre los ciudadanos indonesios de TTU y Timor Leste Leste en disputa entre Indonesia-Timor Leste», dijo Dansatgas Pamtas cuando se contactó desde Kupang el lunes.

El teniente coronel Reindi dijo que por una herida de bala en el hombro derecho de la víctima, se sabía que la herida fue causada por una bala de goma o una bala roma.

Luego, en la escena del crimen realizada por la estación de policía de TTU en la escena, encontró ocho conchas de bala y 1 proyectil que supuestamente se origina en el arma de la Unidad de la Patrulla Fronteriza de Timor Leste o «Unidade de Patrulhahammate da Frontera» (UPF).

Observar la tierra disputada por los ciudadanos indonesios de los residentes de TTU y Timor Leste hay una tierra de larga data entre los dos países.

Además de la tierra en TTU, los conflictos de tierras entre Indonesia y Timor Leste también ocurren en la región de Naktuka, Kupang Regency, que hasta ahora aún no se ha completado.

Paulus Oki se convirtió en el segundo ciudadano indonesio que fue víctima del tiroteo alrededor de la frontera de Ri-Rdtl después de que un ciudadano indonesio indonesio fue encontrado muerto con una herida de bala mientras cazaba animales salvajes en el bosque de Timor Leste el 16 de agosto pasado. (Hormiga)