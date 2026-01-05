RI es uno de los favoritos para los turistas malasios; las visitas de turistas extranjeros aumentarán casi un 10 por ciento en noviembre de 2025

Jacarta – Visita turistas extranjeros (turistas extranjeros) a Indonesia continúa mostrando una tendencia positiva durante enero-noviembre de 2025. En noviembre de 2025, los turistas de Malasia China todavía domina las visitas a Indonesia.

Lea también: Malasia condena el arresto del presidente venezolano por parte de Trump



El diputado de Estadísticas y Servicios de Distribución de la Oficina Central de Estadísticas (BPS), Pudji Ismartini, dijo que el número de turistas extranjeros que visitaron Indonesia se registró en noviembre de 2025 en 1,20 millones de visitas. Esta cifra indica un aumento del 9,79 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, que fue de 1,09 millones de visitas.

En total, el total de visitas de turistas extranjeros a Indonesia alcanzó los 13,98 millones de visitas durante los once meses de 2025. Esta cifra creció un 10,44 por ciento en comparación con el mismo período de 2024.

Lea también: Diferencia entre los precios del combustible en Malasia e Indonesia, este es el precio al 1 de enero de 2026



El aumento de las visitas anuales (año tras año/interanual) se puede observar en casi todos los grupos nacionales. Los turistas extranjeros de Asia, aparte de la región del Sudeste Asiático, registraron el mayor aumento del 16,39 por ciento, luego los turistas extranjeros de África aumentaron el 15,83 por ciento y los de Medio Oriente aumentaron el 14,99 por ciento.

«La mayoría de las visitas de turistas extranjeros en noviembre de 2025 serán realizadas por turistas malasios», dijo Pudji durante una conferencia de prensa el lunes 5 de enero de 2026.

Lea también: Escupir al azar en Kuala Lumpur, Malasia, dará lugar a una multa de 8,2 millones de IDR a partir de hoy



Citado de EntrePudji detalló que las visitas de turistas de países vecinos que llegaron a Indonesia ascendieron a 207,04 mil visitas o el equivalente al 17,27 por ciento del total de turistas extranjeros. La segunda posición la ocupan los turistas extranjeros provenientes de Australia con 135,22 mil visitas o el equivalente al 11,28 por ciento.

La tercera posición la ocupa Singapur con 126,25 mil visitas, equivalente al 10,53 por ciento. En cuarto lugar, China con 105,51 mil visitas, equivalente al 8,80 por ciento.

En comparación con octubre de 2025 (mes a mes/mtm), las visitas de turistas extranjeros han disminuido en casi todos los grupos nacionales. El mayor descenso se registró entre los turistas extranjeros procedentes de Europa, con un 29,43 por ciento.

Los turistas extranjeros procedentes de África también cayeron un 18,50 por ciento. Los turistas de Medio Oriente fueron los únicos que aún registraron un aumento mensual del 23,42 por ciento.

Según el tipo de punto de entrada de turistas extranjeros a Indonesia, se informó que los principales puntos de entrada fueron 1,02 millones en noviembre de 2025. Mientras tanto, se realizaron 181,67 mil visitas a través de entradas fronterizas.

Desde esta entrada principal, los turistas extranjeros utilizan principalmente el transporte aéreo, hasta el 79,19 por ciento. El transporte marítimo fue del 17,06 por ciento y el terrestre del 3,75 por ciento.

El aeropuerto I Gusti Ngurah Rai en Bali y Soekarno-Hatta en Banten son las dos principales entradas aéreas con mayor número de turistas extranjeros. Estos dos aeropuertos aportaron el 88,97 por ciento o alrededor de 716,84 mil visitas durante todo noviembre de 2025.