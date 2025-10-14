RI continúa apoyando la independencia palestina

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto enfatizó que desde el pasado, Indonesia ha defendido consistentemente independencia y paz Palestina.

Como ciudadano indonesio, él mismo también ha abogado por la independencia palestina durante décadas.

Así lo transmitió Prabowo después de asistir a la Cumbre de Paz de Gaza (Cumbre) en Egipto.

«De hecho, esta es nuestra determinación como nación. Mi determinación, he defendido Palestina durante décadas, décadas desde que era joven», dijo Prabowo a los periodistas en la Base Aérea Halim Perdana Kusuma, en el este de Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Según los registros, Indonesia reconoció oficialmente la independencia palestina el 15 de noviembre de 1988. Este reconocimiento se otorgó poco después de que Yasser Arafat leyera la Declaración de Independencia Palestina en Argel, Argelia.

Prabowo afirmó que durante su liderazgo, Indonesia continuó mostrando su apoyo a la independencia palestina a través de varias cosas. Una de ellas es proporcionar ayuda en forma de arroz a Palestina, que está en conflicto con Israel.

«Apoyamos continuamente la independencia palestina, al pueblo palestino. También enviamos una cantidad bastante grande de ayuda alimentaria, miles de toneladas de arroz. Y seguimos comprometidos a apoyar esto», dijo.

El Presidente también reveló que un foro de alto nivel en Egipto resultó en un acuerdo inicial sobre las etapas armisticio y pasos hacia la paz permanente entre Israel y Palestina.

Según él, el alto el fuego en Gaza está empezando a avanzar y es un buen primer paso hacia una paz global en Oriente Medio.

«Allí nos reunimos, creo que muchas figuras de muchos países presenciaron la firma de los principales puntos del acuerdo, el plan de alto el fuego que conducirá a la paz general», dijo.

Prabowo enfatizó que Indonesia está dispuesta a contribuir aún más al mantenimiento de la estabilidad regional. Afirmó que Indonesia estaba dispuesta a participar en el envío de tropas de mantenimiento de la paz si así lo solicitaba la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«Preguntaron qué tan preparada está Indonesia, dijimos que estábamos listos, si pedían tropas de mantenimiento de la paz, tropas de mantenimiento de la paz, Indonesia estaba lista», dijo.