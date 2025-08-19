RI Consultant Competency Jack En el dominio global, Inkindo es el anfitrión de la Conferencia FAP 2025

Yakarta, Viva – Asociación Nacional Consultor Indonesia (Tintino) Designado oficialmente como el anfitrión de la conferencia 2025 Fidic Asia Pacific (FAP), que se celebró en la Convención de Bali Beach, Sanur, Bali, del 18 al 20 de agosto de 2025.

La conferencia con el titular «Nuevas tecnologías que transforman la industria de la ingeniería y la construcción» también se coloreará con un panel de discusión con el presidente del Kadin indonesio, Anindya Bakriejunto con varios representantes del ministerio y delegaciones internacionales.

El presidente de Inkindo, afirmó Erie Heryadi, la conferencia a la que asistirá 23 países de Asia-Pacífico con el objetivo de 500 participantes, es un impulso importante para fortalecer el papel de los consultores indonesios en la arena global.

«Como el único miembro oficial de FIDIC en Indonesia, Inkindo aprovechó esta oportunidad para alentar a los consultores indonesios a ser más competitivos y profesionales», dijo Erie en su declaración, el martes 19 de agosto de 2025.



«Al mismo tiempo, reunir a las partes interesadas para discutir estrategias de desarrollo sostenibles e innovadoras», dijo.

Agregó, la discusión del panel con el Presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, resaltaría las oportunidades de la cooperación comercial, la preparación para la Cámara de Comercio Internacional de Fidic (ICC) en París en octubre de 2025, así como temas estratégicos como la infraestructura inteligente y la inversión sostenible.

Además, las delegaciones de India, Japón, Malasia, Corea del Sur, Filipinas y varios otros países también presentarán presentaciones sobre la transformación de la tecnología en el sector de la construcción. Según Erie, esta conferencia está en línea con la Agenda Nacional de Desarrollo.

«Dirigimos a la Conferencia FAP 2025 a estar en línea con el programa ASTA CITA del gobierno. Con suerte, este evento podrá abrir el acceso a la cooperación internacional, apoyar la aceleración del desarrollo de infraestructura y acelerar la adopción de tecnología verde y digitalización en el sector de la construcción», dijo Erie.

Dijo que esta conferencia se convirtió en un foro para reunir consultores, inversores, gobierno y partes interesadas, en discutir estrategias de desarrollo sostenibles e innovadoras. Hizo hincapié en que Inkindo desempeñará un papel importante en el fortalecimiento de la posición del consultor de Indonesia, para aumentar la profesionalidad y la competitividad de los servicios de consultoría de Indonesia a nivel mundial.

Erie espera que la Conferencia FAP 2025 también pueda aumentar la credibilidad de Indonesia como centro para el desarrollo de servicios de consultoría en Asia-Pacífico, y apoyar las políticas gubernamentales para acelerar el desarrollo de infraestructura e inversión en el Proyecto Estratégico Nacional (PSN).

«También se espera que abra oportunidades de cooperación internacional para los miembros de Inkindo en proyectos a gran escala, y acelere la transformación digital y la adopción de tecnología verde en la industria de la construcción», dijo.

Para obtener información, Fidic es la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils o la Federación Internacional de Ingenieros de Consultoría, una Federación Internacional que acomoda la Asociación de Consultores Consultores de Consultores de Consultores de Consultores de la Asociación Nacional de Servicios de Consultoría de Consultores de Consultores.