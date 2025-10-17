RI compra un avión de combate chino Chengdu J-10, aquí está la respuesta del comandante de las Fuerzas Armadas australianas

Jacarta – Comandante de las Fuerzas Armadas Australia (ADF) El almirante David Johnston respondió a los planes de Indonesia de comprar combatiente Chengdu J-10 hecho Porcelanacomo reveló el Ministro de Defensa de Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, el miércoles 15 de octubre de 2025,

Lea también: Cronología del tenso tiroteo: el TNI toma la aldea de Soanggama y mata a 14 OPM



Según Johnston, este plan en realidad no afectará a la alianza militar entre RI y Australia que existe desde hace mucho tiempo. Destacó que esta decisión tampoco reduce los esfuerzos de Australia para fortalecer las relaciones militares con Indonesia.

«Como dije antes, es completamente apropiado que Indonesia tome decisiones basadas en sus propios intereses, y Australia lo respeta mucho», dijo Johnston en una conferencia de prensa en Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Lea también: El proceso criminal de la OPM contra el líder de Undius Kogoya en la aldea de Soanggama, Intan Jaya



«También tenemos mucha confianza en la relación entre los dos países, por lo que continuaremos creciendo y profundizando esta relación», continuó.



VIVA Military: el avión de combate Chengdu J-10 del ejército chino

Lea también: Pedro Acosta revela el MotoGP australiano más duro mentalmente, ¡aquí está la razón!



También respondió a las preguntas de los periodistas sobre la cooperación de defensa de Indonesia con Rusia. En noviembre de 2024, TNI y la Armada rusa realizaron ejercicios de guerra conjuntos en Surabaya, Java Oriental y las aguas del Mar de Java.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Indonesia (KSAD), general del TNI Maruli Simanjuntak, también se reunió con el subdirector del Servicio Federal de Cooperación Técnica Militar de la Federación de Rusia, Mikhail Pethukov, en la Exposición y Foro Indo Defense 2025 en Yakarta en junio.

Johnston enfatizó que Australia respeta las decisiones de Indonesia, tanto en materia de equipamiento de defensa como de cooperación militar. Según él, Australia también colabora con muchos países para que la decisión de Indonesia no afecte la asociación entre los dos países.

«Evaluamos que Rusia tiene una influencia que podría causar inestabilidad en la región, y nuestro gobierno lo ha dicho abiertamente», dijo Johnston.

«Sin embargo, nuestra relación de mutuo respeto con Indonesia nos permite tener conversaciones abiertas y honestas, mientras continuamos manteniendo y profundizando las relaciones y actividades que llevamos a cabo juntos», añadió.

Anteriormente, el jefe del Centro de Información (Kapuspen) en la sede del TNI, general de división del TNI (Mar) Freddy Ardianzah, dijo que el plan para comprar aviones de combate J-10 Chengdu de China no perturbaría las relaciones militares entre el TNI y otros países, incluido Estados Unidos.