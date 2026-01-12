RI-China firman propuesta para 16 proyectos de inversión TCTP por valor de 36,4 billones de IDR

Jacarta – Ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto dijo que el gobierno fortalecería las relaciones bilaterales con Porcelana en numerosos ámbitos, entre otros como el comercio, inversión Y industria.

Explicó que la cooperación abierta entre Indonesia y China se llevó a cabo para apoyar los intereses y el desarrollo nacionales. economía a largo plazo, como un gran mercado que ofrece oportunidades para ambos países.

«Con una población de 1.400 millones de personas, China ocupa el segundo lugar en el mundo, mientras que Indonesia tiene 285 millones de personas y ocupa el cuarto lugar. Ambos son miembros del G20 y China es el país con la segunda economía más grande con un PIB de 17,8 billones de dólares e Indonesia tiene un PIB de 1,4 billones de dólares», dijo Airlangga en su declaración del lunes 12 de enero de 2026.

El presidente Prabowo recibe la visita del presidente de la RPM china, Wang Huning Foto : Foto: Muchlis Jr – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«Así que este es realmente un hito importante en el sentido de que la colaboración y la cooperación entre los dos países están abiertas», dijo.

Airlangga añadió que, además de ser el principal socio comercial de Indonesia con un monto que alcanzará los 135.200 millones de dólares en 2024, la cooperación entre los dos países también continúa mostrando avances estratégicos a través de la iniciativa Dos Parques de Países Gemelos (TCP). Evaluó que la iniciativa TCTP es un marco de cooperación estratégica para fortalecer la colaboración industrial, facilitar la inversión e integrar las cadenas de suministro.

El Memorando de Entendimiento sobre TCPP, que se lanzó por primera vez en 2021, se renovó en mayo de 2025 mediante una firma entre Airlangga y el Ministro de Comercio de la República Popular China, Wang Wentao, de la que fueron testigos directos el Presidente Prabowo Subianto y el Primer Ministro Li Qiang.

Como parte integral del fortalecimiento de la cooperación TCTP, se firmaron 16 propuestas de proyectos entre empresas de Fujian y socios indonesios por un valor total de 36,4 billones de IDR o alrededor de 2.190 millones de dólares. Los proyectos cubren una serie de sectores estratégicos que incluyen metales básicos, procesamiento de carnes y mariscos, textiles, té, muebles, drones, baterías e inteligencia artificial.

«En el futuro, Indonesia da la bienvenida a una colaboración más estrecha en los campos de infraestructura, logística, industria transformadora, manufactura, energía renovable, economía digital, inteligencia artificial, computación cuántica, seguridad alimentaria, salud y desarrollo de recursos humanos», dijo Airlangga.