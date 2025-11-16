RI afirma acelerar el reconocimiento de 1,4 millones de hectáreas de bosques consuetudinarios en el Foro Mundial Brasileño

Jacarta – Compromiso Indonesia fortalecer la protección bosque adatar entregado nuevamente en el escenario internacional.

En el foro Soluciones Forestales realizado por Greenpeace en Brasil, el Ministerio Silvicultura enfatizó los pasos para acelerar el reconocimiento de 1,4 millones de hectáreas de bosques consuetudinarios y al mismo tiempo abrir espacio de financiamiento y acceso al mercado para las comunidades indígenas.

El foro fue inaugurado por la Directora Ejecutiva de Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali, y contó con la presencia de varias figuras mundiales, entre ellas el líder indígena amazónico Jefe Raoni, la Ministra de Medio Ambiente y Economía Climática de la República Democrática del Congo, Marie Nyange Ndambo, la funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente alemán, Dra. Heike Henn, representante del Consejo Nacional. Público El extractivo brasileño Francisco Flavio Ferreira do Carmo, a la representante de la juventud indígena papú, Fransiska Rosari Carita.

En el foro, el asesor principal del Ministro de Bosques de Indonesia, Silverius Oscar Unggul, dijo que el Ministro de Bosques, Raja Antoni, tiene como objetivo el reconocimiento de 1,4 millones de hectáreas de bosques consuetudinarios en cuatro años. El mismo compromiso fue enfatizado anteriormente por el enviado especial del presidente para el cambio climático, Hasyim Djojohadikusumo, en la Cumbre de Líderes COP30.

«Este objetivo muestra la seriedad de Indonesia a la hora de acelerar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a través de un proceso rápido, justo y transparente», dijo Silverius en Belém, Brasil, citado el domingo 16 de agosto de 2025.

Silverius, a quien familiarmente se llama Onte, explicó que desde marzo de 2025, el Ministerio Forestal formó un Grupo de Trabajo para la Aceleración de las Licencias Forestales Consuetudinarias. Este grupo de trabajo involucra a ONG, académicos, comunidades indígenas y el gobierno con los principios de inclusión y representación de género.

«Este grupo de trabajo tiene la tarea de garantizar que el objetivo de 1,4 millones de hectáreas pueda alcanzarse mediante un proceso rápido, justo y transparente», dijo.

Añadió que al reconocimiento de los bosques consuetudinarios le seguiría el fortalecimiento de la economía de la comunidad. El gobierno ha preparado dos planes de financiación, subvenciones para el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades, así como financiación bancaria a bajo interés con un largo período de gracia para las comunidades que estén institucionalmente preparadas.

Para minimizar los riesgos bancarios, el Ministerio de Silvicultura y OJK están desarrollando actualmente un plan de respaldo, donde los fondos de la subvención se colocan como depósitos de garantía de préstamos.

Se espera que este plan se convierta en un fondo de dotación para las comunidades indígenas. Además, se amplió el acceso al mercado mediante la implementación de la cooperación entre el Ministro de Bosques, Raja Juli Antoni, y la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia.