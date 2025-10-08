RI abrirá un consulado general en China

Yakarta, Viva – Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Relaciones Exteriores) RI, Sugiono dijo que Indonesia abriría uno consulado general (CONJEN) en Pekín, Porcelana. Esta se convirtió en una de las urgencias del Presidente Prabowo Subianto al inaugurar al Embajador Adjunto (embajador) RI para China.

«También abriremos otro consulado general allí. Así que creo que la organización debe reforzarse», dijo Sugiono a los periodistas en el Palacio de Estado, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Explicó que la urgencia del embajador adjunto se debía a un vasto territorio chino. Muchos ciudadanos indonesios viven allí, uno de los cuales es como mano de obra.

Prabowo instaló varias figuras en el Palacio de Estado. Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

«La República de China es un país grande. Además, hay muchas cargas laborales que creemos que necesitamos para conseguir puestos de refuerzo adicionales», dijo.

Hasta hoy, Prabowo instaló a 10 embajadores y un representante del Embajador. Aquí están los detalles:

1. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Embajador de Indonesia en Malasia

2. Hotmangaradja Pandjaitan – Embajador de Indonesia en Singapur

3. Kuncoro Giri Waseso – Embajador de Indonesia en Egipto

4. Syahda Guruh Step Ocean – Embajador de Indonesia en Qatar (Doha)

5. Diamond Helmy, Embajador de Azerbaiyán

6. Andy Rachmianto, embajador de Indonesia en Bélgica (Bruselas).

7. Listyowati – Embajador de RI para Bangladesh y Nepal

8. Adam Mulawarman Tugio – Embajador de Indonesia en Vietnam (Hanoi)

9. Laurentius Amrih Jenangkung – Embajador de Indonesia en los Países Bajos (La Haya)

10. Lukman Hakim Siregar – Embajador de Indonesia en Siria.

Embajador Adjunto:

Irene Embajadora Adjunta de la República de Indonesia en China.