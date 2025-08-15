RI 80 aniversario, KPI insta a la transmisión de la independencia de la televisión y la radiodecución

Yakarta, Viva – Comisión de transmisión indonesia (KPI) El Centro apeló a todas las instituciones de transmisión de radio y radio para transmitir programas de transmisión que contienen mensajes de lucha e independencia para animar el 80 aniversario de la República de Indonesia.

«Este es el impulso correcto, un impulso sagrado. Apelamos a la televisión y la radio para animar el programa de transmisión con el programa de transmisión de independencia», dijo el presidente de Ubaidillah Central KPI en Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Ubaidillah dijo que el programa de transmisión que contiene independencia se puede hacer variado. Para que pueda llegar a todos los segmentos de la comunidad. Ambos a través de programas de transmisión de noticias, documental, para entretenimiento.

«Puede cubrir la ceremonia de la bandera realizada por la agencia, las actividades de los ciudadanos que generalmente tienen competiciones, luego anuncios de servicio público. Incluyendo también se pueden insertar en programas de entretenimiento. Para que el valor de la independencia pueda ser aceptado por todos los segmentos de la comunidad. Estamos seguros de que los amigos de la televisión y la radio son más creativos», agregó.

El hombre, que se llama familiarmente Gus Ubaid, evalúa que con el programa de independencia de transmisión más agitado, el espíritu de nacionalidad e independencia puede continuar viviendo e incluso continuar aumentando considerando los desafíos de la nacionalidad en el futuro no son fáciles.

«Sabemos que los desafíos por delante son muy dinámicos, queremos obtener bonos demográficos. Por lo tanto, necesitamos información que pueda consumir la fuerza de los hijos de todas las naciones. Queremos que todas las personas sientan de la misma manera, que somos una nación con el mismo espíritu. Y el 80 aniversario, este es el espíritu que es el tema que es el tema de la independencia de este año, las personas de la prosperidad», he concluido.

Además de esto, Ubaidillah también dijo que el impulso del 80 aniversario de la República de Indonesia se utilizó como un evento de reflexión para recordar siempre la lucha de los predecesores.

«Porque sin ellos, no podemos probar la dulzura en una nación independiente. Es apropiado que sigamos siendo creativos para dar lo mejor para el pueblo indonesio para llenar la independencia», concluyó.