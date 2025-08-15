Yakarta, Viva -Mevenorando unas largas vacaciones para el 80 aniversario de la República de Indonesia (República de Indonesia) del 15 al 18 de agosto de 2025, Cicatriz predice un aumento significativo en el número de pasajeros Homicidio.

Se estima que un aumento en el flujo de pasajeros comenzará el viernes por la tarde, 15 de agosto, que es el último día hábil.

Gerente General Secretario Corporativo KCIC Eva Chairunisa proyecta el número de pasajeros para llegar a hasta 23 mil personas por día durante el largo período de vacaciones.

Este número aumentó de habitual alrededor de 20 mil pasajeros en el fin de semana habitual.

«Para acomodar el alto interés de la comunidad, KCIC opera 62 viajes de Whoosh por día con avance o intervalo de salida cada 30 minutos», dijo Eva en Yakarta.

La ruta favorita de la gente en este largo período de vacaciones es la relación Halim -Padalarang y luego continúa el viaje usando el tren de alimentación a la estación Bandung.

Como forma de integración de servicios, los pasajeros que tienen boletos de Whoosh con relaciones de o Halim tienen derecho a obtener instalaciones de trenes gratuitas para facilitar el viaje al centro de Bandung.

KCIC recuerda a los pasajeros que presten atención a las reglas del equipaje, que es un máximo de tres elementos con dimensiones de no más de 100 cm x 30 cm x 40 cm y un peso total de no más de 20 kg.

El equipaje puede estar en forma de dos maletas o cajas y una mochila o bolso. Se dan excepciones a artículos como equipos deportivos, transporte personal plegable, instrumentos musicales de puertos, sillas de ruedas, palos y trenes de bebé, con la condición de que estén bien envueltos.

No se permite que los bienes prohibidos como animales, narcóticos, armas y productos inflamables no sean transportados.

Agregó, se aconseja a los pasajeros que asistan al menos 30 minutos antes del horario de salida porque la puerta de la plataforma se cerrará unos minutos antes de que el horario salga para mantener la seguridad suave y suave del viaje.

«Con todos los preparativos que se han hecho, KCIC está listo para servir a los pasajeros en las largas vacaciones del 80 aniversario de la República de Indonesia priorizando la seguridad y la puntualidad de los viajes de Whoosh, para que las personas puedan disfrutar de un viaje suave y cómodo», dijo Eva.