‘Rhythm Is a Dancer’ se dirige al mercado cinematográfico estadounidense para ventas mundiales

El drama sobre la mayoría de edad “El ritmo es un bailarín” se ha dirigido al American Film Market (AFM) para realizar ventas en todo el mundo.

La película, que marca el debut cinematográfico de la actriz Lauren Caster, sigue a Ro (Caster), “una bailarina en apuros que regresa a casa después de años de ausencia para encontrarse con su padre biológico por primera vez, confrontar las complejidades de su educación poco convencional y redescubrir su voz creativa a través de amistades poco probables”, según una sinopsis oficial.

Además de Caster, el elenco de “Rhythm Is a Dancer” incluye a Tate Donovan (“Rocketman”, “Argo”), Amy Aquino (“Bosch”, “The Good Fight”) y Floriana Lima (“The Punisher”, “Supergirl”).

En octubre, “Rhythm Is a Dancer” recibió respuestas entusiastas del público cuando se estrenó en el Festival de Cine de Austin. La película ahora busca representación y distribución de ventas internacionales.

Jerry Morey de HMJ72 Productions, quien se desempeña como productor ejecutivo de “Rhythm Is a Dancer”, se encuentra en la reunión de AFM con socios potenciales.

Los créditos actorales anteriores de Caster incluyen apariciones recurrentes en series como “PlayStation Girl”, “HitRECord on TV”, “Stitchers” y “Dark Woods”. También ha escrito, producido y protagonizado varios cortometrajes, incluidos «Baby Got Books», «Donor Baby», «Plan C» y «Becoming».

HMJ72 Productions es una compañía cinematográfica independiente con sede en Los Ángeles fundada por Caster y el productor Morey que principalmente desarrolla y produce historias basadas en personajes con resonancia emocional.

El jueves 13 de noviembre se llevará a cabo una proyección de la industria privada de “Rhythm Is a Dancer”, con la asistencia de los miembros del elenco Donovan, Lima y Caster.