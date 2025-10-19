Rhoma Irama enojado internado islámico acusado de feudalismo y esclavitud de Santri: Su nombre es Akhlakul Karimah

Jacarta – Rey de dangdut Rhoma Irama hizo una fuerte crítica a uno de los programas de televisión nacional que consideró que estaba transmitiendo internado en una imagen negativa. Según él, esta transmisión no sólo es engañosa, sino que también tiene el potencial de disminuir la dignidad de las instituciones educativas islámicas y de los kiai.

En una subida a su canal personal de YouTube, a través del programa «Whisper Rhoma», el legendario músico de 78 años expresó su decepción por la noticia que se estaba volviendo viral. Desplázate para conocer la información completa, ¡vamos!

«Lo que actualmente es viral son noticias de uno de los principales medios de comunicación de la televisión nacional», afirmó Rhoma, citado el lunes 20 de octubre de 2025.

Consideró que el programa retrataba la vida en los internados islámicos de manera injusta. Algunas de las cuestiones planteadas, continuó, en realidad crearon malentendidos públicos.

«Por ejemplo, la cuestión es la siguiente: el kiai debe ser adorado. Entonces los santri son como esclavos. Trabajan sin paga», dijo el padre de Ridho Rhoma.

Rhoma rechazó enérgicamente esta narrativa y enfatizó que lo que sucedió en el internado islámico no fue de ninguna manera una forma de feudalismo. Según él, el comportamiento respetuoso de los estudiantes hacia los kiai es una manifestación de akhlakul karimah, o moral noble, que es una parte importante de la educación islámica.

«Mientras tanto, lo que sucede en los internados islámicos no es feudalismo, cualquier cosa que los estudiantes hagan con su kiai tiene el carácter o el nombre de akhlakul karimah», subrayó.

Rhoma también pidió a los medios de comunicación que sean más cuidadosos al presentar información sobre los internados islámicos, para no provocar malentendidos en la sociedad.

«La imagen de los internados islámicos no debería verse dañada por narrativas como ésta», afirmó en tono decepcionado.