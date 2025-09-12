Rhode Island Film Festival trae cortos galardonados a LA

Parpadeo‘ Festival Internacional de Cine de Rhode IslandEl festival de cine más grande de Ocean State, llegó a Los Ángeles el miércoles por la noche para comenzar su galardonado escaparate en el Museo de la Academia de películas. El festival que califica al Oscar estará en Los Ángeles durante las próximas dos semanas, proyectando lo mejor de su programación de pantalones cortos para la consideración y el disfrute de Hollywood.

Anoche, la proyección de anoche en el Teatro Ted Mann del museo era un panel de la industria con Warner Bros. ‘ Director de Asuntos Legales Courtney McNulty, vicepresidente de presupuestos y adquisiciones de Film Frontier Studios Matthew S. Robinson y la directora de casting Deborah Aquila. Los panelistas discutieron el valor de festivales, mercados, representación y conexión en las artes fílmicas. La directora de participación comunitaria de Riiff, Ericka Atwell-Cardona, presentó el escaparate a la audiencia, diciendo: «Estamos aquí para ver su trabajo, celebrar sus voces y, lo más importante, apoyarlas a medida que se elevan. Porque en Riiff, no solo creemos en el talento. Creemos en la comunidad».

Los Ángeles, California – 10 de septiembre: (LR) Abbey White, Deborah Aquila, Matthew Robinson y Courtney McNulty hablan durante el escaparate ganador de los shorts y el panel de la industria del Premio Flickers 2025 en el Museo de Motiones de la Academia el 10 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Randy Shropshire/Getty Images for Flickers ‘Riiff)

El bloque de proyección del miércoles se tituló «Encontrar lo desconocido». Presentaba ocho cortos galardonados de la línea de Riiff que se ocupan de la incertidumbre o el destino. Los títulos fueron el mejor ganador animado de la audiencia corta «Plan de jubilación», dirigida por John Kelly; El mejor ganador de acción en vivo «El humano más poderoso de la tierra» dirigido por Andrew Richardson; Mejor «Actuación de ovario» corta animada, dirigida por Ida Melum; El mejor ganador de edición «Una tarea sisifeana», dirigida por Gus Flind-Henry y George Malcher; Mejor ganador del breve documental «Voices From the Abyss», dirigida por Irving Serrano y Victor Rejón; El mejor ganador de la comedia «Cake», dirigida por Caro Ribeiro; Elección de la audiencia El mejor ganador narrativo corto «Cómo aprendí a morir», dirigida por Manya Glassman; y el ganador del Premio de Cineasta de Nueva Inglaterra «My Kind of People», dirigida por Joe Picozzi. Los cortometrajes provenían de cinco países de todo el mundo y exhibieron voces tensas e introspectivas en el cine independiente. Un Q&A con los cineastas que asistieron siguieron la proyección.

«Encontrar lo desconocido» continuará jugando del 12 al 18 de septiembre en Glendale’s Teatro Laemmle. Un segundo programa de pantalones cortos, titulado «Breaking Boundaries», jugará en el Laemmle del 19 al 25 de septiembre. «Breaking Boundaries» incluirá el ganador del Premio Breaking Boundaries «In The Clouds», dirigida por Alexandra Bahiyyih Wain; El mejor ganador de rendimiento «Amarela», dirigida por André Hayato Saito; Mejor ganador de cinematografía «Ne Me Quitte Pas», dirigida por Karim Huu Do; Premio alternativo del espíritu y mejor ganador de LGBTQ «Una cosa sobre Kashem», dirigida por Bijon Imtiaz; El mejor ganador del guión «Last Day in Sofía», dirigida por Denis Spiridonov; y ganador del Premio Documental Breve Audience «The Window on Death Row», dirigida por Linda Catherine Freund.

Los Ángeles, California-10 de septiembre: (LR) Scout Lyons, George Malcher, Shawn Quirk, Gus Flind-Henry y Michele Noble Asisten al galardonado panel de shorts y la industria del galardonado de Flickers en el 10 de septiembre de Septiembre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Randy Shropshire/Getty Images for Flickers ‘Riiff)

El director ejecutivo de RIIFF, Shawn Quirk, dijo: «Estas dos semanas de cortometrajes proporcionan una selección dinámica y emocionante de algunos de los mejores talentos del mundo en la industria del cine. Todos los cineastas representados en el escaparate de premios de este año representan la próxima generación de cine independiente, y todos estarán en la cima del radar de todos desde aquí». Desde que se convirtió en un festival que califica al Oscar en 2002, Riiff ha visto 94 de sus películas recibir nominaciones al Oscar, llevándose a casa 14 victorias.

Riiff propiamente dicho tuvo lugar en Providence y Westerly, RI, del 5 al 10 de agosto a principios de este verano. La organización proporciona programación y apoyo durante todo el año para los cineastas locales, y el festival regresará a Rhode Island nuevamente del 4 al 9 de agosto de 2026.