‘Rhizome’ explora el legado de la guerra secreta de Laos en el mercado de Tokio

Un nuevo largometraje que examina el trauma enterrado de la “Guerra Secreta” de Estados Unidos en Laos busca coproductores y agentes de ventas en el Mercado de financiación de brechas de Tokiocon producción prevista para 2026.

“Rizoma,» dirigido por Horizonte de Nilthamrong (Ganadora de Rotterdam “Vanishing Point”, selección de Venecia “Anatomy of Time”) y producida por Chatchai Chaiyon (“Manta Ray”), sigue a Na, una mujer lao-estadounidense que regresa a su tierra natal en 1994 para unirse a un equipo de desactivación de bombas que limpia municiones sin detonar de la época de la Guerra de Vietnam. Mientras se enamora de Bua, el líder del equipo local, Na se enfrenta al legado violento que sigue dando forma al paisaje marcado.

La película comienza en 1974, cuando los refugiados de la guerra civil huyen hacia la frontera tailandesa. Cuando una joven es testigo de un incidente traumático que involucra a su padre y un accidente de helicóptero estadounidense, el recuerdo la persigue hasta la edad adulta. Veinte años más tarde, ahora trabajando junto a Bua para limpiar la tierra de bombas, la misión de Na choca con forasteros: David, un estadounidense que busca soldados desaparecidos, y Big-D, un lugareño con problemas. Una explosión fatal obliga a Na a enfrentarse a recuerdos fragmentados y al pasado de guerra de su padre.

Para Nilthamrong, el título tiene un peso simbólico. «‘Rizoma’ se refiere a un sistema de raíces subterráneo: no lineal, interconectado y oculto. Simboliza tanto el trauma como la supervivencia, de manera muy similar a los legados enterrados de la guerra y las redes invisibles de memoria, dolor y resiliencia que unen a Laos, su gente y el viaje de mi personaje hacia la plenitud», dice el director.

La película tiene sus raíces en la historia de la “Guerra Secreta” de Estados Unidos en Laos entre 1964 y 1973. “Aborda cómo podríamos construir un futuro desde dentro de las ruinas”, explica Nilthamrong. «¿Cómo podemos volver a habitar espacios moldeados por la violencia una vez que se han convertido en el fundamento mismo de nuestra existencia? La obra busca hacer eco de la urgencia de las historias olvidadas, recordándonos que Laos sigue siendo el país más bombardeado del mundo, pero su gente continúa viviendo, reconstruyéndose y encontrando que la vida vuelve a crecer en el suelo más herido».

La producción ha enfrentado desafíos únicos dado su tema delicado. «Dado que la película aborda la historia y las unidades de desactivación de bombas reales que todavía funcionan hoy en día, el proceso de investigación y escritura para lograr precisión ha sido particularmente desafiante», dice Nilthamrong. «Obtener permiso para acceder a locaciones y realizar filmaciones en Laos requirió una base de confianza».

El director pasó mucho tiempo en el campo para garantizar la autenticidad. «Quería contar la historia de Laos desde una perspectiva interna, lo que me llevó a pasar mucho tiempo sobre el terreno, revisando localizaciones y perfeccionando el guión», afirma. «Nuestra intención no es reabrir el pasado en busca de culpas, sino mantener un delicado equilibrio entre la verdad histórica y la sensibilidad».

El productor Chaiyon reconoce los desafíos comerciales del proyecto y al mismo tiempo expresa confianza en su potencial. «Aunque el tema del proyecto y la visión del director son convincentes, el desarrollo y la financiación siguen siendo un desafío», afirma. «Como productor, me esfuerzo por unir el cine artístico y comercial para llegar a un público más amplio. Estoy seguro de que Rhizome posee los elementos y el potencial para lograr ese objetivo».

El equipo busca cerrar la brecha de financiación restante en el mercado. «Estamos buscando coproductores y agentes de ventas para unirse al proyecto», dice Chaiyon. «Nuestro objetivo es cerrar el déficit de financiación restante y estar listos para la producción en 2026».