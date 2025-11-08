Rhea Seehorn y Vince Gilligan hablan sobre drama de ciencia ficción

Después de trabajar como abogado intentando salvar a Saul Goodman en Vince Gilligan y “Better Call Saul” de Peter Gould, ahora es Rea SeehornEs el turno de salvar el mundo en “Apple TV”Para muchos.”

En el nuevo drama de ciencia ficción, Seehorn interpreta a Carol Sturka, una autora que debe salvar al mundo de la felicidad después de que se desate un virus inexplicable. Después de trabajar previamente con Gilligan en “Better Call Saul” durante siete años, a Seehorn se le acercó la oportunidad de ser el protagonista de “Pluribus”, que originalmente fue escrita para un personaje principal masculino, pero que cambió rápidamente.

“Vince [Gilligan] Siempre está tratando de escribir sin predicar una respuesta. No le dice al público qué pensar y confía en la inteligencia de los fans”, dijo Seehorn. Variedad en el estreno de “Pluribus” en Los Ángeles. «Siento que, como mujer que desempeña específicamente este papel, una cosa que me interesó mucho fue que la ira de una mujer se considera un perjuicio y tiene consecuencias nefastas. Pero es esta cualidad especial la que la hace diferente. Eso fue muy interesante para mí como alguien que reprime mi ira, y realmente me encantó explorar a alguien que es impulsivo y reactivo, y luego lidiar con el obstáculo de que le digan que tiene consecuencias nefastas».

«Creé ‘Pluribus’ para Rhea Seehorn y porque quería trabajar con ella de nuevo», reveló Gilligan en la alfombra roja. «Era muy egoísta. Sabía que ella es una actriz tan maravillosa que la gente la elegiría y la pondría en una película o en un programa de televisión, y yo no podría trabajar con ella por un tiempo».

Durante la producción, Gilligan se asoció con escritores, directores, directores de fotografía y más que trabajaron anteriormente en “Breaking Bad” para ayudar a crear el mundo de “Pluribus”. «Me gusta trabajar con gente con la que trabajé antes y también me gusta trabajar con mi equipo detrás de la cámara», dijo Gilligan. «He trabajado con algunas de estas personas durante casi 20 años, desde el comienzo de ‘Breaking Bad’, y son simplemente un gran grupo de personas. Para mí, es como trabajar con una familia con la que realmente te llevas bien».

La actriz Karolina Wydra espera que los miembros de la audiencia se identifiquen y se relacionen con su personaje, Zosia, y Carol mientras navegan por un mundo nuevo basado en el optimismo. «Con Carol, ella es un personaje femenino tan fuerte que es un héroe reacio, pero es un héroe que lucha por algo en lo que realmente cree. Hay un empoderamiento en eso. Para Zosia, su amabilidad y su serenidad tienen algo dentro que es tan impresionante y hermoso».

Los dos primeros episodios de “Pluribus” están disponibles en Apple TV.