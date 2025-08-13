Rhea Seehorn lloró al ver el pluribus de Vince Gilligan por primera vez

Rhea Seehorn dice caminar en el set de su nueva Vince Gilligan serie «Varios«Fue emocional.

«Pude ver algunos de los conjuntos exteriores cuando todavía los estaban construyendo, y me permitieron escribir mi nombre en una losa de concreto que está debajo de uno de los conjuntos que es clave, le diré cuál es más tarde, pero estaba corriendo llorando y de construcción de alto rendimiento», me dijo Seehorn en el Estreno de «Nadie 2» el lunes por la noche en Los Ángeles.

Los detalles sobre la serie Apple TV+ se mantienen en secreto. Sin embargo, Un breve trailer teaser lanzado el 26 de julio Presentaba a una mujer con matorrales rosados lamiendo donas y colocándolas nuevamente en una caja etiquetada como «Ayúdate» con una cara sonriente.

«Pluribus» marca una reunión entre Gilligan y el dos veces nominado al Emmy Seehorn. Ella jugó a Kim Wexler frente a Bob Odenkirk en «Better Call Saul». En «Pluribus», Seehorn es Carol, «la persona más miserable en la tierra» que «debe salvar al mundo de la felicidad».

El lunes por la noche, Seehorn eligió sus palabras con mucho cuidado para no revelar ningún spoilers. Recordó que Gilligan le dijo que la serie se llamará «Pluribus». «Estaba emocionado porque sabía que Vince había estado jugando con un par de cosas diferentes», dijo Seehorn. «No me dijo qué eran, y luego vino a mí y estaba muy emocionado por eso y el latín, por supuesto, estaba siendo De uno mas [Out of many, one]. ‘»

La serie se ha descrito previamente como ciencia ficción. «Definitivamente más hacia la ciencia ficción psicológica», dijo Seehorn. «No estamos en el espacio. No hay ET Vince es un gran admirador de ‘The Twilight Zone’, así que creo que hay un elemento de comentario sobre nuestra vida como es ahora, pero que te hace mirar a través de una lente diferente debido a algo que no es así en este momento».

Seehorn se rió: «Es muy difícil descubrir cómo hablar de eso».

El elenco también incluye a Karolina Wydra («Sneaky Pete») y Carlos-Manuel Vesga («Donde Tú Quieras»), con las estrellas invitadas Miriam Shor («American Fiction») y Samba Schutte («Nuestra bandera significa muerte»).

«Definitivamente es una pieza de pensamiento», dijo Seehorn. «Está destinado a hacer que quieras discutir después, pero también es hilarante».

«Pluribus» se estrena con dos episodios el 7 de noviembre en Apple TV+. El drama de nueve episodios concluirá su primera temporada el 26 de diciembre, y ya se ha renovado para la temporada 2.